عمرو الورداني: توقفوا فورا عن انتقاد الأبناء وشاركوهم بالآراء .. فيديو

أكد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه حتى يصل الآباء للأدب المتبادل مع الأبناء، خاصة فى ظل بعض الأوضاع المتردية التى وصلت فى بعض المجتمعات إلى تطاول الأبناء على الأباء، مشددا على ضرورة أن يتوقف الآباء فورا عن النقد الموجه إليهم، ويسمحوا لهم بعرض أفكارهم مهما كانت مخالفة لهم، وهذا ما تعلمناه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بأنه كان لا ينتقد أبناءه.

وتابع الورداني، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم السبت: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يمتدح أبناءه وبيحطهم فى مكانهم وبيحسسهم إنهم ذات قيمة عنده، وكان يدلهم على الخير، يعنى مثلا السيدة فاطمة، لما كانت غير قادة على العمل، علمها دعاء ولم يقل لها اجمدى مينفعش كده، لا لازم نخلى أولادنا بتكلموا عن قضية الأخلاق طول الوقت بطرحها عليهم فى شكل أسئلة، وعلينا الاتفاق على مبدأ التعامل بطريقة تناسب كل طرف، يعنى مينفغش الأبناء يستخدموا طريقة لا تناسب الأباء وكذلك الابناء مينفعش يستخدموا طريقة لا تناسب الآباء".



وفي سياق آخر أوضح الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم الحصول على حقن الأنسولين في أثناء الصيام.

حكم أخذ حقن الأنسولين في أثناء الصيام وقال الورداني، إن الحصول على أي حقن تحت الجلد أو في الوريد سواء أكانت مغذية أو فيتامينات أو علاجية مثل الأنسولين، لا تبطل الصيام، لأنها لا تدخل من منفذ مفتوح.

وأضاف أمين الفتوى أنه حتى تكون الحقن مفطرة، يجب أن تدخل الجسم من منفذ مفتوح، مشيرًا إلى أن حقن الأنسولين بكل أشكالها لا تفطر.

فيما أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحًا لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا.