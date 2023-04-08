عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عمرو الورداني: توقفوا فورا عن انتقاد الأبناء وشاركوهم بالآراء .. فيديو

عمرو الورداني
عمرو الورداني

أكد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه حتى يصل الآباء للأدب المتبادل مع الأبناء، خاصة فى ظل بعض الأوضاع المتردية التى وصلت فى بعض المجتمعات إلى تطاول الأبناء على الأباء، مشددا على ضرورة أن يتوقف الآباء فورا عن النقد الموجه إليهم، ويسمحوا لهم بعرض أفكارهم مهما كانت مخالفة لهم، وهذا ما تعلمناه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بأنه كان لا ينتقد أبناءه.

وتابع الورداني، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم السبت: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يمتدح أبناءه وبيحطهم فى مكانهم وبيحسسهم إنهم ذات قيمة عنده، وكان يدلهم على الخير، يعنى مثلا السيدة فاطمة، لما كانت غير قادة على العمل، علمها دعاء ولم يقل لها اجمدى مينفعش كده، لا لازم نخلى أولادنا بتكلموا عن قضية الأخلاق طول الوقت بطرحها عليهم فى شكل أسئلة، وعلينا الاتفاق على مبدأ التعامل بطريقة تناسب كل طرف، يعنى مينفغش الأبناء يستخدموا طريقة لا تناسب الأباء وكذلك الابناء مينفعش يستخدموا طريقة لا تناسب الآباء".

وفي سياق آخر أوضح الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم الحصول على حقن الأنسولين في أثناء الصيام.

حكم أخذ حقن الأنسولين في أثناء الصيام وقال الورداني، إن الحصول على أي حقن تحت الجلد أو في الوريد سواء أكانت مغذية أو فيتامينات أو علاجية مثل الأنسولين، لا تبطل الصيام، لأنها لا تدخل من منفذ مفتوح.

وأضاف أمين الفتوى أنه حتى تكون الحقن مفطرة، يجب أن تدخل الجسم من منفذ مفتوح، مشيرًا إلى أن حقن الأنسولين بكل أشكالها لا تفطر.

فيما أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحًا لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا.

 

تطاول الأبناء على الأباء حقن الأنسولين في أثناء الصيام السيدة فاطمة دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

الحق اشتري| الدواجن تسجل 49 جنيها لأول مرة منذ شهور.. واللحوم من 90 بهذه الأماكن

فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

نقل محمود بكري عضو مجلس الشيوخ للعناية المركزة

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

ترشيحاتنا

الدولار يواصل السقوط| انخفاض جديد لـ العملة الخضراء في العراق

بعد تجاوز الفيديو مليار مشاهدة .. قرار في الجزائر بشأن إمام القطة

الكونجرس الأمريكي متوعدًا الصين: خيار إرسال جنود لـ تايوان على الطاولة

لازم نخلي بالنا.. أشياء نفعلها علينا الابتعاد عنها لتجنب الإصابة بالانتفاخ

حادث مؤلم يضرب الهند .. شاب يعتدي على فتاة ويشوه جسدها

أشهر 5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 50 ألف جنيه في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة.. بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة.. ابنة إبراهيم حسن تخطف الأنظار خلال عقد قرانها… تحذير عاجل من حلويات منتشرة خلال شهر رمضان

5 علامات خطيرة في الجسم تشير لـ مرض الكلى السكري

باكل كل حاجة وخسيت.. نورهان قنديل تكشف أسرار نظامها الغذائي في رمضان

فيديو

مزاعم بظهور عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني

عروسة مدينة نصر: زوجي طلع أخويا.. تفاصيل مذهلة.. فيديو جراف

عاطل من سنة وحاصل على 4 بطولات.. مدرب الزمالك الجديد قاد المكسيك وباراجواي

تهديد وعناد.. القصة الكاملة لأزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ