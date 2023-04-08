شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

فيديو طريف تداوله رواد السوشيال ميديا لحيوان بري كان يشعر بالجوع الشديد ليقوم بالدخول إلى منشأة بروفيدنس ألاسكا الطبية ، وذلك بمدينة أنكوراج في ألاسكا ، ليبدأ في تناول نباتات قاعة الاستقبال وذلك نتيجة لشدة جوعه .



فقد دخل حيوان موظ، إلى مبنى طبي في ولاية ألاسكا الأميركية الخميس الماضي للحصول على وجبة من الخضرة ليصبح تلك الحيوان حديث وسائل التواصل الاجتماعي عن غير قصد، وذلك بعد أن قام بعض الأشخاص داخل المبنى بالتقاط الصور والمقاطع المصورة له.

على الجانب الآخر ، تمكن أفراد الأمن بعد دقائق في إخراج الحيوان من المبنى بعد أن أصبح بطنه ممتلئاً، وأخذ قيلولة ما بعد الظهر!.