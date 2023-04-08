ندوات توعوية حول بناء الإنسان المتكامل في جنوب البحر الأحمر عبر الخلاوي

تتمحور فكرة الخلاوي في مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد ، حول بناء إنسان متكامل منذ بداية نشأته، حيث يتم تعليمه حفظ القرآن والصلاة، ويتم توعيته بأهمية العمل الجماعي والتعاون من خلال الأنشطة التي تقدمها المدرسة.

ويتم في بداية مشاركة الأطفال في الخلاوي خلال فترة العطلة الصيفية تعليمهم النظام والانضباط السلوكي على يد "شيخ خريج من الأزهر".

وتكون مهمته الأولى تنظيم حياتهم اليومية من خلال تعليمهم أداء الصلاة وحفظ القرآن وبعض الأمور الملائمة لمرحلتهم العمرية.

ومع مرور السنوات، يتم توسيع المناهج التعليمية للطلاب حيث يبدأ الطالب في دراسة العلوم الشرعية، ويتم قراءة كتب الحديث والفقه الإسلامي، ويتم شرح هذه الكتب للطالب من قبل الشيخ.

كما يتم دراسة موسعة لكل كتب التراث الإسلامي. ويشارك الطلاب في الأنشطة التي تؤهلهم ليصبحوا جزءًا مؤثرًا في محيط مجتمعهم. ويتم تقاسم دور الشيخ في خدمة الخلاوي من خلال المشاركة في هذه الأنشطة.

تهدف الخلاوي إلى بناء شخصية مسلمة متسامحة ومحبة للخير والمحبة بين الناس، وتسعى للتخلص من التطرف والتعصب الأعمى، وتحث على العلم والمعرفة.

وكان الشيخ الشريف أدروب هو أول من اشتهر بفتح الخلاوي لتحفيظ القرآن الكريم في المثلث، وتم فتح خلاوي في أبورماد منذ عام 1978.

وعلى يد الشيخ عبدالله الشنقيطي تم حفظ نشر الخلاوي وتتلمذ عليه العديد من الشيوخ لتحفيظ القرآن الكريم، وتم افتتاح ما يقرب من 7 خلاوي حتى عام 2019.