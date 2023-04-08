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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أول حادثة من نوعها.. شاب يلقى مصرعه أثناء المشي بإيطاليا لسبب صادم

صدى البلد

قتل شاب يدعى أندريا بابي (26 عاماً)  وهو يمارس الهرولة في منطقة غابات جبلية بمحاذاة قريته كالديس الواقعة في منطقة ترينتينو وفي شمال شرق إيطاليا على أيدي  أحد الدببة وذلك في أول حادثة من نوعها. 

ووفقا لصحيفة التايمز أكدت التحقيقات أنّ نتائج تشريح الجثة تشير إلى أن بابي قُتل نتيجة تعرّضه لهجوم من أحد الدببة، متأثراً بجروح أصيب بها للتحرك وحدات الإنقاذ للبحث عن الشاب بعد تلقيها تنبيهاً من أفراد أسرته  لتجد جثته في أحد المنحدرات وهو مُصاب بجروح عميقة في كلا  من الرقبة والذراعين والبطن، ناجمة عن اعتداء حيوان كبير عليه.

 

وأكدت السلطات المحلية ملابسات الحادث وقررت قتل الدب بمجرد رصده، 

وقالت بروكاتشي، وهي نائبة سابقة، إن  مقتل أندريا بابي أول حادث من هذا النوع  في أوروبا مؤكدة أن البشر لا يشكلون أهدفاً للدببة، بل تبقى هذه الحيوانات على مسافة من البشر. 

 

الهرولة منطقة ترينتينو جروح عميقة

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