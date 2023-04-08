عالم دين سعودي يدعو لـ إنشاء مذهب إسلامي فقهي جديد ..شاهد

أثار رجل الدين السعودي البارز صالح المغامسي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر الأكثر تداولا على تويتر في المملكة، بعد حديثه عن وجوب إنشاء مذهب إسلامي فقهي جديد.

وجاء تصريح المغامسي في برنامج "ذات مع سامي الجابر" الذي يبث على قناة السعودية.

وقال رجل الدين السعودي، إن "الفقه الإسلامي صناعة بشرية ويجب مراجعته.. ولا بد من إقامة مذهب إسلامي جديد".



وقال المغامسي في مقابلته: "أرجو من الله عز وجل أن ينشئ على يديّ مذهبا إسلاميا فقهيا جديدا"، وتحدث أيضا عن إمكانية تأسيس هذا المذهب على يد ثلة من علماء الدين.

وأشار إلى أن كلامه سيثير الكثير من الانتقادات، وبرر دعوته بأن هناك "ثغرة موجودة في الأمة اليوم هي إيجاد مذهب فقي إسلامي جديد."



وأكد المغامسي أنه يوجد "ألف حاجة" اليوم لإنشاء مثل هذا المذهب الفقهي الجديد، متحدثا عن أحاديث كثيرة يصعب نسبها إلى النبي.

وأثارت دعوة المغامسي لإنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد الجدل على تويتر، بين مؤيد للفكرة وبين رافض لها.

رحب مغرد يدعى سلطان الزايدي بدعوة المغامسي وقال :" اتفق معه في الكثير، أهمها نقض الفقهيات التي لا يوجد عليها دليل."