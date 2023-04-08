عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عالم دين سعودي يدعو لـ إنشاء مذهب إسلامي فقهي جديد ..شاهد

المغامسي
المغامسي

أثار رجل الدين السعودي البارز صالح المغامسي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر  الأكثر تداولا على تويتر في المملكة، بعد حديثه عن وجوب إنشاء مذهب إسلامي فقهي جديد.

وجاء تصريح المغامسي في برنامج "ذات مع سامي الجابر" الذي يبث على قناة السعودية.

وقال رجل الدين السعودي، إن "الفقه الإسلامي صناعة بشرية ويجب مراجعته.. ولا بد من إقامة مذهب إسلامي جديد".


وقال المغامسي في مقابلته: "أرجو من الله عز وجل أن ينشئ على يديّ مذهبا إسلاميا فقهيا جديدا"، وتحدث أيضا عن إمكانية تأسيس هذا المذهب على يد ثلة من علماء الدين.

وأشار إلى أن كلامه سيثير الكثير من الانتقادات، وبرر دعوته بأن هناك "ثغرة موجودة في الأمة اليوم هي إيجاد مذهب فقي إسلامي جديد."


وأكد المغامسي أنه يوجد "ألف حاجة" اليوم لإنشاء مثل هذا المذهب الفقهي الجديد، متحدثا عن أحاديث كثيرة يصعب نسبها إلى النبي.

وأثارت دعوة المغامسي لإنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد الجدل على تويتر، بين مؤيد للفكرة وبين رافض لها.

رحب مغرد يدعى سلطان الزايدي بدعوة المغامسي وقال :" اتفق معه في الكثير، أهمها نقض الفقهيات التي لا يوجد عليها دليل."

رجل الدين السعودي صالح المغامسي مواقع التواصل الاجتماعي مذهب إسلامي فقهي جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

الحق اشتري| الدواجن تسجل 49 جنيها لأول مرة منذ شهور.. واللحوم من 90 بهذه الأماكن

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

بيراميدز يتلقى صدمة جديدة قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي

قرارات عاجلة بشأن حريق كنيسة العذراء مريم والأنبا إبرام

ترشيحاتنا

جهل بالقوانين.. الأهلي يطالب بالمحاسبة على أحداث صالة هليوبوليس

9 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

العالم يتأهب.. هل تتسبب واشنطن في حرب جديدة بشبه الجزيرة التايوانية؟

باب رزق يستعرض فن صناعة الشفتشى بالذهب والفضة

الأنبا مارتيروس : أجهزة الحماية المدنية تعاملت مع حريق كنيسة العذراء بكفاءة

فريق فني سعودي يصل إيران لمناقشة آليات إعادة افتتاح السفارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح ذهبية قبل الزواج أو الارتباط يجب أخذها في الإعتبار|تفاصيل

الهكسوس السبب .. دراسة أثرية: الفراعنة اتبعو أسلوب قطع اليد اليمني كقربان للآلهة|تفاصيل

خليك جريء.. كيف تصبح اجتماعيا وتتخلص من العزلة؟

طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

مزاعم بظهور عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني

عروسة مدينة نصر: زوجي طلع أخويا.. تفاصيل مذهلة.. فيديو جراف

عاطل من سنة وحاصل على 4 بطولات.. مدرب الزمالك الجديد قاد المكسيك وباراجواي

تهديد وعناد.. القصة الكاملة لأزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ