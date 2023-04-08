لاعب الأهلي السابق يتوقع اسم حكم مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز

تحدث إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق، عن توقعاته لاسم حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، وحقيقة وجود فار في المباراة من عدمه.

وغرَّد إسلام الشاطر، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “الأقرب لقيادة مباراة الأهلي وبيراميدز، أمين عمر؛ حكما للساحة.. أحمد الغندور؛ حكما للـ var”.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريقين، بعد غد الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والربع مساء، وسيتم إذاعتها عبر قنوات “أون تايم سبورت” المفتوحة.

وأعلن اتحاد الكرة، عن حضور 20 ألف مشجع في مباراة نهائي كأس مصر، بين الأهلي وبيراميدز، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، بواقع 10 آلاف مشجع لكل فريق.