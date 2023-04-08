الأنبا مارتيروس : أجهزة الحماية المدنية تعاملت مع حريق كنيسة العذراء بكفاءة

قال نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد إنه شب منذ قليل حريق محدود بالطابق الأخير بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا إبرام، بمنطقة السماكين، بالزاوية الحمراء، وطال الحريق عدد من المقاعد البلاستيكية الخاصة بنادي الكنيسة الذي يشغل الطابق نفسه.



وأضاف الأنبا مارتيروس - في بيان نشره المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - أجهزة الحماية المدنية سارعت إلى الكنيسة وتعاملت مع الحريق بكفاءة وسرعة حيث تم إخماد الحريق وتبريد المكان بالكامل خلال ساعة واحدة.



وتابع قائلا، إن رجال المعمل الجنائي يقومون بعملهم حاليًا لمعرفة سبب الحريق.



ونوه إلى أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وحكمدار القاهرة ومدير عمليات الحماية المدنية حضروا إلى الكنيسة للمتابعة، ونشكر الله أن الحريق لم يسفر عن أية وفيات أو إصابات.