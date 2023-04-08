3 سنوات قابلة للتجديد.. مدة عضوية لجنة الرقابة على الصكوك السيادية

يعتبر قانون الصكوك السيادية، من القوانين الهامة التي تمت مناقشتها بدور الانعقاد السابق، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ بقيادة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، ثم أحاله للنواب ليوافق عليه نهائيا، ويعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق.

وحددت المادة 19 من القانون، تشكيل لجنة الرقابة على الصكوك السيادية حيث نصت على أنها تتكون من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية و6 أعضاء غير متفرغين؛ على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم الوزير المُختص، واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الاسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف.

ويجوز ضم خبير أجنبي من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المُختص.

ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وفى جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.

فلسفة القانون

ويتواكب مع التغيرات العالمية فى مجال اصدار شهادات التنمية المستدامة، خاصة وان مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها فى مجال اصدار السندات الخضراء، التي تستهدف مشروعات لخدمة البيئة.