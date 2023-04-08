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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يستقر في نهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت منذ الشهر الماضي علي مستوي البنوك العاملة بمصر ودون أي تغيير.

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع.

يواصل استقراره.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-4-2023

تراجع هائل في سعر الدولار عالميا


وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، التنمية الصناعية".

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهليQNB، فيصل الاسلامي، الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، المصرف المتحد،الإمارات دبي الوطن، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري،الاستثمار العربي، كريدي أجريكول، بلوم، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس".

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في ميد بنك
قفز الدولار الأمريكي بقوة خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، عقب صدور بيانات التوظيف الرئيسية ومعدل البطالة بالولايات المتحدة، والتي جاءت إيجابية للغاية وكانت بمثابة مفاجأة شديدة للمستثمرين بسوق العملات اليوم.

وجاء هذا بعدما حافظ الدولار الامريكي على تحركاته في نطاق ضيق منذ التعاملات المبكرة بالجلسة الأسيوية وعلى مدار اليوم، حيث كان المستثمرون يترقبون صدور بيانات سوق العمل، وسط عطلة البنوك في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وانخفاض السيولة بشكل كبير.

وسع مؤشر الدولار مكاسبه عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكية الإيجابية للغاية، ليقترب من ملامسة مستوى 102.3 نقطة، متجاوزا أثر البيانات السلبية التي صدرت على مدار الاسبوع بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة.

أظهرت البيانات الصادرة مؤخرا تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.5% خلال شهر مارس الماضي، على عكس التوقعات التي كانت تشير لبقائه عند 3.6% التي سجلها بالشهر السابق.

وجاء هذا تزامنا مع إضافة الاقتصاد لعدد من الوظائف فاق التوقعات؛ مسجلا 236 ألف وظيفة، وإن كان أقل من الوظائف التي أضافها الاقتصاد الشهر الماضي، والتي سجلت 326 ألف وظيفة، بعدما تمت مراجعتها على نحو مرتفع.

وأدت قوة بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية على تجديد رهانات المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يواصل رفعه لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باجتماعه في شهر مايو المقبل، بدلا من الإبقاء عليها دون تغيير.

أظهرت أداة متابعة توقعات سعر الفائدة الفيدرالية FEDWATCH ارتفاعا على الرهانات بأن الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 5.25%، لتصبح 64.3%، بعدما كانت قد بلغت 51% قبل صدور البيانات، مما أدى لصعود الدولار بقوة.

كانت الأداة تشير قبل صدور البيانات إلى تساوي توقعات رفع الفائدة تقريبا مع توقعات أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء عليها دون تغيير، في ظل تباطؤ بيانات التضخم، والتوقعات بأن الفيدرالي قد يحد من التشديد النقدي لتجنب نشر أزمة السيولة بالقطاع المصرفي.

وفي نفس الوقت، لاقى الدولار أيضا دعما من الصعود القوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب صدور بيانات سوق العمل اليوم، فضلا عن استمرار التوترات الجيوسياسية التي زادت الإقبال على الدولار كملاذ آمن. 

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