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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لانقاذ شاب من الإعدام بالسعودية| حملة تبرعات لـ جمع 4 مليون دولار بسوريا

صدى البلد

أطلق وجهاء عشائر سورية حملة تبرعات لإنقاذ شاب محكوم بالإعدام في السعودية على خلفية قتله شخصاً قبل نحو سنتين خلال مشاجرة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، نشرت شبكات محلية في دير الزور مناشدات للمساهمة في دفع دية القتيل وتحرير رقبة الشاب عبد الإله الشويطي المسجون في المملكة العربية السعودية.

وبحسب المصادر، فإن السلطات السعودية تعتزم تنفيذ حكم الإعدام بالشاب خلال نحو شهر ما لم يتم تسديد دية القتيل.

ويشترط أهالي القتيل المدعو فرحان محمد شديد الدوسري تسديد دية تبلغ 13 مليون ريال سعودي (قرابة 4 مليون دولار) مقابل التنازل عن حقهم.

ورصدت وسائل إعلام تسجيلات توثّق تبرع العديد من أبناء قبيلة العكيدات في سوريا ولا سيما عشيرة البكير بمبلغ وصل إلى 837 ألف ريال سعودي.

وناشد بيان صادر عن عشيرة البوسرايا في العراق عشيرة الدواسرة في السعودية العمل على تخفيض مبلغ الدية من أجل تحرير رقبة الشاب الشويطي.

غير أن العديد من رواد مواقع التواصل انقسموا بين مؤيد للحملة والوقوف إلى جانب ابن العشيرة  وآخرين اعتبروا أنه من الأولى مساعدة فقراء المنطقة بتلك المبالغ الطائلة عوضاً عن التبرع بها لإطلاق سراح قاتل.

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