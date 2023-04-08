100000 في تل أبيب|عشرات الآلاف من الإسرائيليين يواصلون الاحتجاجات ضد تغيير النظام القضائي

تواصلت الاحتجاجات في إسرائيل ضد إصلاح النظام القضائي للأسبوع الرابع عشر، حيث خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مئات المراكز مساء اليوم السبت احتجاجًا على التشريعات التي تروج لها حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تقام المظاهرة الرئيسية كل أسبوع تقريبا في شارع كابلان في تل أبيب ، إلى جانب احتجاجات أصغر يشارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين في مئات المواقع الأخرى في جميع أنحاء إسرائيل.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن عدد المتظاهرين في تل أبيب وصل إلى حوالي 100000 متظاهر ضد الإصلاح القانوني، بجانب عشرات الآلاف في جميع أنحاء إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن أحد المتظاهرين "الحكومة الإسرائيلية تفشل في كل المجالات ، فبدلا من تعليق التشريعات والتعامل مع الأمن ، يقوم كبار وزرائها بإبلاغ الجمهور بأنهم سيواصلون محاولاتهم لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية بعد انتهاء فترة العطلة".

من جانبها، ناشدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين الذين يشاركون في الاحتجاجات، بالانصياع لتعليمات ضباط الشرطة في الميدان ، لتجنب قطع الطرق والاضطرابات.

وقالت "في أيام التأهب القصوى هذه في جميع أنحاء إسرائيل ، من الأهمية بمكان ترك الممرات المرورية خالية في جميع الأوقات لمرور سيارات الطوارئ".