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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية |صحابي يسمع صوت الملائكة.. الفائز الـ 16 في مسابقة وفوق كل ذي علم عليم .. رُكَّعًا سُجَّدًا.. آلاف المصلين يؤدون صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر‏

النشرة الدينية
النشرة الدينية

موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، وآخرته نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

صحابي يسمع صوت الملائكة.. الفائز الـ 16 في مسابقة وفوق كل ذي علم عليم

 

رُكَّعًا سُجَّدًا.. آلاف المصلين يؤدون صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر‏

 

حكم تناول الأدوية في نهار رمضان للصائم المريض.. الأزهر للفتوى يرد
 

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الجامع الازهر صلاة التراويح في الجامع الازهر الدكتور أحمد عمر هاشم النشرة الدينية

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