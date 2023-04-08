موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، وآخرته نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

صحابي يسمع صوت الملائكة.. الفائز الـ 16 في مسابقة وفوق كل ذي علم عليم

رُكَّعًا سُجَّدًا.. آلاف المصلين يؤدون صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر‏

حكم تناول الأدوية في نهار رمضان للصائم المريض.. الأزهر للفتوى يرد



فضل كفالة اليتيم .. ولماذا حرم الإسلام التبني؟ معلومات لا يعرفها كثير



ما حكم صيام كبير السن الذي لا يتحمل مشقة الصوم؟.. الأزهر يجيب