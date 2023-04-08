عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نضع المصلحة العُليا للوطن أولاً.. الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد الهلال السوداني

صدى البلد

تقدم النادي الأهلي بشكوي رسمية للإتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد تصريحات مسئولي الهلال السوداتي التي صدرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الرسمية.
وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم :" نضع المصلحة العُليا للوطن أولًا، وحرصًا منا على العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وتناول بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير صحيحة، عقب مباراة الأهلي والهلال مساء السبت الماضي في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال؛ قام النادي برفع الأمر كاملًا إلى مؤسسات الدولة المعنية، وأرسل خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوضح فيه كل الحقائق".

النادي الأهلي مواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الرسمية الأهلى المصلحة الع ليا للوطن العلاقات التاريخية الوطيدة المصري والسوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

الحق اشتري| الدواجن تسجل 49 جنيها لأول مرة منذ شهور.. واللحوم من 90 بهذه الأماكن

بيراميدز يتلقى صدمة جديدة قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي

فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. مفاجأة صادمة بزواج شوقي ووداد

24 ساعة وتنطلق العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 5 أيام القادمة

زيادة الأجرة وعدم طرد المستأجر.. تفاصيل تعديل عقود الايجار القديم.. مقترح

زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

ترشيحاتنا

قصة تاريخ بناء الكعبة وموقف النبي لحل أزمة الحجر الأسعد

البحوث الفلكية تحسم الجدل: هذه فوائد التوقيت الصيفي.. وسر ثبات موعد أذان العصر طوال رمضان

شوط أول إيجابي بين لاتسيو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

انهيار والدة شيرين الطحان في عزاء ابنتها .. فيديو وصور

تحرك من وزارة الصحة لمواجهة الأورام السرطانية .. كم عدد حالات الإصابة بمصر

سماع دوي انفجارات قرب الحدود بين هضبة الجولان وإسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من ترك باب الحمام مفتوحا أثناء النوم | اعرف السبب

مخاطر غير متوقعة .. ماذا يحدث لاطفالك عند تركهم في المنزل بمفردهم ؟

اتجوزوا نفس الراجل .. إطلالات أثارت الجدل لنادية الجندي ورانيا يوسف

بعد معاناة الكبير من فوبيا الأماكن العالية .. كيف تتغلبي على الخوف من المرتفعات

فيديو

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

الرحلة الروحانية.. صورة لـ براعم الإيمان في بيت الله الحرام خطفت الأنظار

مزاعم بظهور عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ