نضع المصلحة العُليا للوطن أولاً.. الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد الهلال السوداني

تقدم النادي الأهلي بشكوي رسمية للإتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد تصريحات مسئولي الهلال السوداتي التي صدرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الرسمية.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم :" نضع المصلحة العُليا للوطن أولًا، وحرصًا منا على العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وتناول بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير صحيحة، عقب مباراة الأهلي والهلال مساء السبت الماضي في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال؛ قام النادي برفع الأمر كاملًا إلى مؤسسات الدولة المعنية، وأرسل خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوضح فيه كل الحقائق".