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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تختبر فحوصات لجوء أسرع للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني

بايدن
بايدن

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي يوم السبت، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستبدأ الأسبوع المقبل في اختبار عمليات فحص لجوء أسرع للمهاجرين الذين تم القبض عليهم وهم يعبرون الحدود الأمريكية المكسيكية بشكل غير قانوني ، وذلك في إطار الاستعدادات لإنهاء القيود المفروضة على حدود كوفيد -19 في مايو.

قالت المتحدثة باسم الأمن الداخلي مارشا إسبينوزا إن ضباط اللجوء الأمريكيين سيجرون فحوصات أولية للجوء لعدد صغير من المهاجرين في غضون أيام بينما يظلون في حجز سلطات الحدود. وقالت إن المقابلات ستجرى عبر الهاتف وسيتمكن المهاجرون من الوصول إلى مستشار قانوني أثناء الفحص.

نفَّذ الرئيس الأمريكي جو بايدن ، وهو ديمقراطي ، قيودًا جديدة على الحدود في الأشهر الأخيرة بينما يتصارع مع أعداد قياسية من المهاجرين الذين تم ضبطهم أثناء عبورهم بشكل غير قانوني. 

استخدم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب أيضًا فحوصات اللجوء السريعة لتسريع حل القضايا ، لكن تلك الفحوصات أجراها موظفو الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وبدون ضمان التمثيل القانوني.

منذ مارس 2020 ، تمكنت السلطات الأمريكية من إعادة المهاجرين الذين تم القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى المكسيك بموجب أمر COVID-19 المعروف باسم العنوان 42. 

ومن المقرر أن ينتهي الأمر في 11 مايو إلى جانب حالة الطوارئ الصحية العامة والوبائية الأوسع نطاقًا إدارة بايدن تستعد لاحتمال زيادة المعابر بعد ذلك.

قال إسبينوزا إن تجربة عمليات فحص اللجوء الأسرع 'ستعلم أفضل الممارسات' إذا قررت الإدارة تطبيقها على نطاق أوسع في المستقبل.

 ورفض المتحدث الإفصاح عن المكان الذي سيتم تطبيقه فيه على الحدود الأسبوع المقبل.

ذكرت رويترز لأول مرة في ديسمبر أن مسؤولي بايدن يفكرون فيما إذا كانوا سيستخدمون فحوصات اللجوء السريعة من بين قيود أخرى على غرار ترامب.

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