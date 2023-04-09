عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم .. احتفالية حلف اليمين للصحفيين الجدد

صدى البلد

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه مساء السبت 1 أبريل 2023، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وبحضور أعضاء المجلس؛ جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد ومحمد يحيى يوسف ودعاء النجار وعبد الرؤوف خليفة ومحمد الجارحي.
واعتذر عن عدم الحضور كل من الزميلين (إبراهيم أبو كيلة وحسين الزناتي).
وناقش مجلس النقابة استكمال تشكيل هيئة المكتب واللجان، وقرر ما يلي:
1. السكرتير العام؛ جمال عبد الرحيم
2. أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاقتصادية؛ محمد خراجة 
3. وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد؛ هشام يونس
4. وكيل النقابة للتسويات وتطوير المهنة والتدريب؛ محمد سعد عبد الحفيظ
5. وكيل النقابة ورئيس لجنة التشريعات؛ إبراهيم أبو كيلة
6. وكيل النقابة ورئيس لجنتي الشؤون العربية والمتابعة وعضو لجنة القيد؛ حسين الزناتي 
7. وكيل النقابة للحريات ورئيس اللجنة الثقافية والفنية؛ محمود كامل
8. وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا وعضو لجنة القيد الاستئنافي؛ محمد يحيى يوسف
9. رئيس لجنة المعاشات وعضو لجنة القيد؛ أيمن عبد المجيد 
10. رئيس لجنة الإسكان وعضو لجنة القيد الاستئنافي؛ عبد الرؤوف خليفة
11. رئيس لجنتي المرأة والنشاط وممثل النقابة بصندوق التكافل والسكرتير العام المساعد؛ دعاء النجار
12. رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية وممثل النقابة بصندوق التكافل؛ محمد الجارحي
وقرر المجلس تشكيل لجنة التسويات من الزملاء: جمال عبد الرحيم ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد.

ضوابط لصرف القروض والإعانات


كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع ضوابط لصرف القروض والإعانات برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام، ومحمد خراجة أمين الصندوق، ومحمد يحيي يوسف وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، وعبد الرؤوف خليفة، رئيس لجنة الإسكان.

وقرر المجلس فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج كمهلة أخيرة لمدة عشرة أيام تبدأ من يوم 3 أبريل إلى 13 أبريل الجاري.

كما قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، إقامة حفل لحلف اليمين للزملاء المقبولين بلجنة القيد تحت التمرين الأخيرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل ٩ أبريل الجاري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

24 ساعة وتنطلق العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 5 أيام القادمة

بيراميدز يتلقى صدمة جديدة قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. مفاجأة صادمة بزواج شوقي ووداد

فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة .. اِعرف شروط الخلع بالقانون

الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها .. أسعار الدواجن الآن

ترشيحاتنا

وزيرة المالية السويسرية: اقتصاد دولتنا سينهار لو أفلس كريدي سويس

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان .. كلمات فيها عجب العجاب

دراسة: اكتمال القمر يحدث تغيرات غامضة لدى البشر

محدش عارف.. أحمد موسى يكشف فضيحة للبنتاجون الأمريكي |فيديو

خيمة رمضانية لمؤسسة أبو العينين.. وأحمد موسى: عمل الخير مستمر منذ 40 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تتأثّر جودة نومك خلال رمضان؟ إليك 5 نصائح لتغيير ذلك

نجوم الفن في عزاء شيرين الطحان.. شاهد

يضعف القدرة الجنسية للرجل.. احذر تناول العرقسوس لهذا السبب

بعد تقمص شخصيته في الكبير أوي .. من هو بابلو إسكوبار الخطير

فيديو

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

الرحلة الروحانية.. صورة لـ براعم الإيمان في بيت الله الحرام خطفت الأنظار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ