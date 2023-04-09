حبس شخصين لحيازتهم 6 كيلو حشيش بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 59 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,900 كيلو جرام بقصد الاتجار فيها بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لملصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما ، وعُثر بحوزتهما على (عدد 59 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,900 كيلو جرام - 2 هاتف محمول) .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفين المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

