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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك ينفي حظر روابط موقع شهير بعد إطلاقه ميزة منافسة

إيلون ماسك ينفي حظر
إيلون ماسك ينفي حظر روابط موقع شهير

خرج رجل الأعمال ومالك تويتر، إيلون ماسك عن صمته بعد اتهام تويتر بحظر روابط موقع التدوين الشهير Substack بعد قيامه بإطلاق ميزة منافسة تسمى "Notes" والتي تشبه منصة تويتر. 

قال إيلون ماسك عبر حسابه على تويتر “روابط Substack لم يتم حظرها أبدًا”. وخلال الأيام القليلة الماضية اتهم الكثير من المستخدمين إيلون ماسك وتويتر بحظر روابط Substack، وتصنيف الروابط المتعلقة بـ Substack على أنها غير آمنة. 

لاحظ الكثير من المستخدمين عند مشاركة أي روابط من منصة Substack أن الروابط يتم حظرها، وأيضا يشير تحذير من تويتر إلى أن Substack قد تحتوي على روابط ضارة تحاول سرقة معلوماتك الشخصية أو قد تحتوي على محتوى عنيف أو مضلل.  

وفقا لمجلة “فوربس” الأمريكية فإن ماسك يصر على أن تويتر لم يحظر أبدًا روابط المتعلقة بمنشورات Substack ، والتي ربما تكون صحيحة من الناحية الفنية إلى حد ما ، لكنها لا تروي القصة بأكملها، حيث أنه في الواقع ، وضع تويتر العديد من العقبات لأي شخص يحاول زيارة منشورات Substack ، حتى أنه يعرض تحذيرًا بأن الروابط إلى Substack قد تكون غير آمنة.

وتشير "فوربس" إلى أنه يبدو أن تويتر مستاءة من أن منصة Substack أطلقت ميزة تسمى Substack Notes ، والتي يعتبرها ماسك منافسًا محتملاً، كما يزعم ماسك أن Substack كان يحاول تنزيل معلومات من تويتر للمساعدة في إنشاء هذه الميزة الجديدة. 

واتهم ماسك المنصة قائلا : "كان Substack يحاول تنزيل جزء هائل من قاعدة بيانات تويتر لتشغيل الميزة الخاصة بهم ، لذلك من الواضح أن عنوان IP الخاص بهم غير موثوق به". 

وقال كريس بيست، الشريك المؤسس لـ Substack “نعتقد أننا ملتزمون بالشروط ، ولكن إذا كانت لديهم أي مخاوف محددة ، فنحن نحب أن نعرف عنها! سنكون سعداء لمعالجة أي مشكلات”. 

إيلون ماسك تويتر Substack ميزة Notes حظر روابط Substack

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