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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنا بوليس.. تجديد حبس شخص سرق طالبا أجنبيا بالقاهرة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح قصر النيل، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة شرطي وسرقة مبلغ مالى من شخص اجنبي بالقاهرة .

وكانت قد قررت نيابة قصر النيل الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة شرطي وسرقة مبلغ مالى من شخص اجنبي بالقاهرة .

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد ضبط رجال أمن القاهرة أحد الأشخاص لقيامه بسرقة أجنبي بأسلوب إنتحال الصفة بقصر النيل وتولت النيابة التحقيق .

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد علي تكثيف تواجد رجال المباحث لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تلاحظ لهم حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، وقائد سيارة مستأجرة "يحمل ذات الجنسية وبحوزته كارنيه ضابط منسوب صدوره لسفارة ذات الدولة" .

وبسؤال الأول أقر بأنه حال سيره بمحل البلاغ فوجئ بقيام الثانى بإستيقافه وإبلاغه بأنه ضابط بدولتهما وطلب منه الإطلاع على إقامته بالبلاد والإستيلاء منه على مبلغ مالى .

وبمواجهة الثانى إعترف بارتكاب الواقعة بإستخدام الكارنيه المضبوط بحوزته "مزور" فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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