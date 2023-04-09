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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص تسببوا في إصابة مواطن وزوجته أثناء مشاجرة بالقاهرة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتسبب في إصابة مواطن وزوجته أثناء تواجدهما بشرفة منزلهما بحدائق القبة بعد نشوب مشاجرة بين صاحب كافية وشريكه وآخر لإطلاق أحدهم الألعاب النارية.

وكانت قد قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتسبب في إصابة مواطن وزوجته أثناء تواجدهما بشرفة منزلهما بحدائق القبة بعد نشوب مشاجرة بين صاحب كافية وشريكه وآخر لإطلاق أحدهم الألعاب النارية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وأصيب مواطن وزوجته أثناء تواجدهما بشرفه منزلهما بحدائق القبة بعد نشوب مشاجرة بين صاحب كافية وشريكه وآخر لإطلاق أحدهم الألعاب النارية ، تم ضبط الطرفين وتولت النيابة العامة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وأمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعه الإنتقال والفحص وتبين حدوث المشاجرة بين صاحب مطعم وكافية وصحبته شريك بذات المطعم مقيمان بدائرة القسم وبين عامل بمقهى مقيم بدائرة القسم بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما قام على أثرها أحدهم بإطلاق ألعاب نارية فى الهواء ، مما نتج عنه إصابة أحد الأشخاص وزوجته ، مقيمان بمحل البلاغ ، حيث تصادف تواجدهما بشرفة مسكنهما، حيث تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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