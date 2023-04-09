سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 9-4-2023

سجل سعر أشهر أعيرة الذهب نحو 2150 جنيها للبيع و 2170 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر تداولا وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-4-2023.

عيار 18



وبلغ متوسط سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 1843 جنيها للبيع و 1860 جنيها للشراء

استقرار الأسعار

أظهرت أسعار الذهب في مصر ثباتا مع بداية تداولات اليوم وذلك لليوم الثالث علي التوالي ليستقر المعدن الأصفر ت في محلات الصاغة وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.36 ألف جنيه للشراء

أوقية الذهب



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 77.13 ألف جنيه للشراء

عيار 14



وبلغ أدني سعر جرام ذهب من عيار 14 الأقل فئة نحو 1433 جنيها للبيع و 1447 جنيها للشراء

عيار 24



وبلغ أعلي سعر جرام ذهب من عيار 24 الأغلي فئة نحو 2457 جنيها للبيع و 2480 جنيها للشراء





كيلو الذهب



ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

تعاملات الأسبوع الماضي



شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار الذهب ليسجل أعلى مستوى تاريخي وذلك قبل أن يدخل في تصحيح سلبي طفيف بالتوافق مع أسعار الذهب العالمية التي سجلت أعلى مستوى للأونصة منذ عام، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2165 جنيه للجرام منخفضاً بنسبة 2.0% عن سعر افتتاح الأسبوع الماضي البالغ 2210 جنيه للجرام، بينما سجلت أسعار الذهب خلال الأسبوع أعلى مستوى على الاطلاق عند 2260 جنيه للجرام، و فق جولد بيليون.

وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلى أن أحد أهم الأحداث التي أثرت على أسواق الذهب محلياً خلال الأسبوع الماضي كان قيام كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادتي ادخار جديدتين بعد قرار رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، حيث وصل العائد على الشهادة الأولى بنسبة 19% بعائد ثابت تصرف شهرياً والعائد على الشهادة الثانية متناقص بنسبة 22% والشهادتين بأجل 3 سنوات.



رفع سعر الفائدة



وصلت أسعار الفائدة بعد قرار المركزي الأخير برفع الفائدة 200 نقطة أساس على الودائع لليلة الواحدة إلى 18.25% وارتفعت الفائدة على الإقراض بنسبة 19.25% بينما وصل سعر الفائدة الرئيسية عند 18.75%. لتسجل اعلى مستوى منذ يوليو 2017.

وتأثرت أسعار الذهب سلباً بالإعلان عن الشهادات الجديدة وتحول جزء كبير من السيولة النقدية إلى الاستثمار في شهادات الادخار، ولكن مقدار الانخفاض في أسعار الذهب يعد ضعيف مقارنة مع مقدار الزيادة الذي سجلته أسعار الذهب خلال شهر مارس بنسبة 32% وبقيمة 540 جنيه تقريباً.



ارتفاع في البورصات العالمية



أغلقت أسعار الذهب العالمية في تداولات أول أسابيع شهر أبريل على ارتفاع وسجلت أعلى مستوى منذ مارس 2022 لتستقر فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، بينما حملت بيانات الوظائف الأمريكية مفاجأة غير سارة للذهب نهاية الأسبوع، وفق جولد بيليون، وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% تقريباً مسجلة أعلى مستوى منذ عام عند 2032.07 دولار للأونصة لتغلق فوق المستوى 2000 دولار عند 2007 دولار للأونصة. ليسجل المعدن النفيس ارتفاع خلال أول أسابيع التداول في شهر ابريل بعد أسبوعين من التراجع الذي غلب عليه التذبذب.



كانت أسواق السلع كانت مغلقة خلال تداولات أمس الجمعة بسبب عطلة يوم الجمعة العظيمة في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو اليوم الذي صدرت فيه بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأهم عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لم يحدث أي تأثير على أسعار الذهب مع انتظار افتتاح تداولات الأسبوع الجاري لنشهد التأثير على أسواق الذهب والسلع بشكل عام.