أعلي سعر دولار في البنوك اليوم 9-4-2023

سجل اعلي سعر دولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-4-2023، نحو 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع.

جاء أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه في أحد أهم بنوك القطاع الخاص العربية وهو مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر بنوك القطاع الخاص



ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهليQNB، فيصل الاسلامي، الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، المصرف المتحد،الإمارات دبي الوطن، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري،الاستثمار العربي، كريدي أجريكول، بلوم، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس".

استقرار السعر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه ثباتا في أول تعامل له اليوم الأحد الموافق 9-4-2023، وذلك بعد انتهاء الراحة الأسبوعية للبنوك .

سعر البنك المركزي



وبحسب ما اعلنه البنك المركزي المصري فقد وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع.

أقل سعر

وجاء أقل سعر دولار في البنوك المصرية أمام الجنيه وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-4-2023؛ حوالي 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، التنمية الصناعية".



وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في ميد بنك





الودائع والبنوك

وصلت جملة الودائع الجارية بالعملة المحلية لنحو 908.4 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 884 مليار جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 855.804 مليار جنيه في أكتوبر من العام الماضي.

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وسجل سعر المعروض النقدي لنحو 1.74 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 1.7 تريليون جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 1.66 تريليون جنيه في أكتوبر 2022.

وارتفع معدل السيولة المحلية لنحو 7.2 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام، لتصبح 7.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022.

وصلت جملة أشباه النقود إلي 5.7 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 5.621 تريليون جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 5.52 تريليون جنيه في أكتوبر 2022.

ارتفاع في البورصات العالمية



قفز الدولار الأمريكي بقوة خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، عقب صدور بيانات التوظيف الرئيسية ومعدل البطالة بالولايات المتحدة، والتي جاءت إيجابية للغاية وكانت بمثابة مفاجأة شديدة للمستثمرين بسوق العملات .

وجاء هذا بعدما حافظ الدولار الامريكي على تحركاته في نطاق ضيق منذ التعاملات المبكرة بالجلسة الأسيوية وعلى مدار اليوم، حيث كان المستثمرون يترقبون صدور بيانات سوق العمل، وسط عطلة البنوك في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وانخفاض السيولة بشكل كبير.

وسع مؤشر الدولار مكاسبه عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكية الإيجابية للغاية، ليقترب من ملامسة مستوى 102.3 نقطة، متجاوزا أثر البيانات السلبية التي صدرت على مدار الاسبوع بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات الصادرة منذ قليل تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.5% خلال شهر مارس الماضي، على عكس التوقعات التي كانت تشير لبقائه عند 3.6% التي سجلها بالشهر السابق.

وجاء هذا تزامنا مع إضافة الاقتصاد لعدد من الوظائف فاق التوقعات؛ مسجلا 236 ألف وظيفة، وإن كان أقل من الوظائف التي أضافها الاقتصاد الشهر الماضي، والتي سجلت 326 ألف وظيفة، بعدما تمت مراجعتها على نحو مرتفع.

وأدت قوة بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية على تجديد رهانات المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يواصل رفعه لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باجتماعه في شهر مايو المقبل، بدلا من الإبقاء عليها دون تغيير.