بحصص متساوية|نيجيريا والمغرب يستثمران 12.5 مليار دولار لكل منهما في خط أنابيب الغاز

أعلنت السلطات النيجيرية الوطنية للبترول (NNPCL) والمكتب الوطني المغربي للهيدروكربونات والمناجم (ONHYM) عن تمويل مشترك لخط أنابيب الغاز النيجيري والمغرب بقيمة 25 مليار دولار بحصص متساوية.

وصرح مالام ميلي كياري ، العضو المنتدب لـ NNPCL ، أن المشروع في المرحلة الثانية من البحث الأولي ويخضع حاليًا لتقييم الأثر البيئي - بالإضافة إلى تحقيقات حقوق الطريق.



ويعد خط أنابيب الغاز النيجيري - المغربي من بين المشاريع الرئيسية التي تربط البلدين عبر 11 دولة في غرب إفريقيا.

ويغطي هذا الخط حوالي 5600 كيلومتر ، ومن المتوقع أن يسجل رقماً قياسياً كأطول خط أنابيب للغاز البحري في العالم.

ووفقا للسلطات النيجيرية والمكتب الوطني المغربي ، تستفيد NNPCL من احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة في نيجيريا ، والتي تضم أكثر من 5،6 مليار متر مكعب.

وشدد على أنه يمكن أن ينمو إلى حوالي 17 مليار متر مكعب ، حيث من المتوقع زيادة الاستثمار بعد حل عدد من نزاعات عقود تقاسم الإنتاج مع الشركاء.

وزعم أن الاحتياطي الضخم سيوفر دفعة قوية لقطاعي الطاقة والصناعة. وأكد كياري أيضًا أنه سيوفر بديلًا للطاقة منخفض الكربون ويساعد في تقليل البصمة الكربونية ومحاربة البطالة والفقر.

كما ذكر العضو المنتدب أن شبكة البنية التحتية للغاز في بلاده قادرة على نقل حوالي 195 مليون متر مكعب من الغاز لتمكين توليد الطاقة.

