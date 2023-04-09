السلطات الفرنسية: إنقاذ 96 مهاجرًا حاولوا عبور المانش

أكدت السلطات الفرنسية، إنقاذ 96 مهاجرًا أثناء محاولتهم عبور المانش، خلال ثلاث عمليات إنقاذ في مضيق "با دو كاليه"، في شمال فرنسا.

وذكرت السلطات البحرية للمانش وبحر الشمال - في بيان صحفي مساء اليوم السبت - أن من بين هؤلاء المهاجرين 30 شخصًا كانوا على متن قارب وقام زورق دورية تابع للبحرية الفرنسية بإنقاذهم، وجرى نقلهم إلى ميناء "كاليه".

وفي عملية إنقاذ أخرى، أنقذت سفينة تابعة للبحرية 29 مهاجرا، وتم نقلهم إلى ميناء "كاليه".

وقدم رجال خدمات الإنقاذ الفرنسية الرعاية اللازمة لجميع المهاجرين.

وحذّرت السلطات البحرية كلًا من يخطط لعبور المانش من المخاطر، التي يمكن أن يواجهها، خاصة مع عبور أكثر من 400 سفينة تجارية يوميًا، وفي ظل ظروف مناخية صعبة في كثير من الأحيان.