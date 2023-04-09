مفاجأة عن طقس اليوم.. وأحمد موسى: 10 أيام على تسليم جائزة المليون جنيه | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

العد التنازلي بدأ .. أحمد موسى: 10 أيام على تسليم جائزة المليون جنيه

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العد التنازلي للإعلان عن الفائز في مسابقة مليونير صدى البلد بدأ.

سفير كوريا الجنوبية يوضح تفاصيل مشاركته بإفطار المطرية

أعرب هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في مصر، عن سعادته بمشاركته في حفل الإفطار بمنطقة المطرية في القاهرة.

مناشدة عاجلة من اتحاد منتجى الدواجن لـ مجلس الوزراء | فيديو

قال ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن إن 80% من تكلفة الإنتاج "أعلاف".

علا غانم عن طليقها: كان بيبتزني بصور وفيديوهات.. شاهد

كشفت الفنانة علا غانم عن حقيقة ابتزاز طليقها لها بنشر صورها الخاصة وبعد مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من التخويف لها بسبب نيتها لرفع قضية طلاق ضده.

ياسمين رئيس تكشف حقيقة ارتباطها بعد فيلم أنا لحبيبي

كشفت الفنانة ياسمين رئيس ، حقيقة ما يشاع عن ارتباطها خاصة بعد العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبي"، قائلة: "الكلام ده مش حقيقي وأنا بقدر أعدى المشاكل وأكون كويسة وفي حاجات كتير كنت بعتبرها كبيرة ومش هقدر اعدي زي وفاة مامتي وفي الآخر عدت".

رضا عبد العال لـ رامز جلال: أنا هجاص وأنت عمي| فيديو

وقع الكابتن رضا عبدالعال نجم منتخب مصر السابق ضحية اليوم ببرنامج "رامز نيڤر إند"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

أتربة ورمال.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة جديدة في حالة الطقس غدا

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للأرصادالجوية؛ إن معظم محافظات الجمهورية سيكون الطقس فيها دافئ ما عدا بعض المناطق بالساحل الشمالي؛ مضيفة أنه خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وخاصة خلال الساعات المتأخر حتى الصباح الباكر حيث تسجل درجات الحراره من 19 لـ 20 درجه مئوية.

مفتي الجمهورية: المعارك التي خاضها الرسول والمسلمون كانت للدفاع عن الإسلام

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن المعارك التي خاضها الرسول محمد والمسلمون كانت كلها للدفاع عن الإسلام.

لازم نخلي بالنا.. أشياء نفعلها علينا الابتعاد عنها لتجنب الإصابة بالانتفاخ

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، أن 90 % من المصريين يشتكون من انتفاخ المعدة.