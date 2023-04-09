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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: انتهاء أزمة الفار وتطبيقها في المباريات المقبلة.. فيديو

اشرف صبحي
اشرف صبحي

أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التوصل لاتفاق نهائى وتام مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة؛ نحو إنهاء مشكلة تقنية الفار بالمسابقات المحلية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف أشرف صبحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" اجتمعنا مع جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، والمهندس عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحضور لفيف من قيادات اتحاد الكرة والرابطة والشركة المتحدة، بهيئة استاد القاهرة الدولي، لمناقشة ما يتعلق بحقوق البث والرعاية، وحل أزمة تقنية الفار".

وأكمل وزير الشباب والرياضة: "قمنا بتقديم حلول تنفيذية تضمن للأندية الوفاء بكافة المتطلبات الخاصة بها مما يصب فى صالح الكرة المصرية وجميع المنتخبات المصرية، كما قمنا بحل أزمة الفارس وستكون متواجدة في المباريات المقبلة".

وشدد على أنه لا نمانع تجديد التعاقد مع الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو، ولا يصح أن يقام نهائي كأس مصر بدون تقنية الفيديو، ولن نعود للوراء مجددا".

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري تقنية الفار الفار

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