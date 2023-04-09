مساعد مدرب الزمالك الجديد : أوسوريو صارم جدا مع المسؤولين واللاعبين

أكد بومبيليو بايث المدرب المساعد السابق لـ خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الجديد، قوة شخصية المدير الفني الكولومبي، مشددا على أنه صارم جدا.

وحول شخصية المدرب قال في تصريحات صوتية لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "صارم جدا في قراراته سواء مع المسؤولين أو اللاعبين وهو يحترم الجميع ولكن لا يخضع لأحد، ينقل أفكاره بوضوح ويتعامل جيدا مع كل اللاعبين فهو يرى كل عناصر القائمة مهمين، وبإمكانهم المساهمة في مسيرة الفريق هو بالطبع يحب الحوار والتقارب من اللاعبين ولكن أهم ما يملكه هو الشخصية والقيادة داخل غرفة الملابس"



وبسؤاله حول إمكانية نجاح المدرب مع الزمالك قال: "كرة القدم هي هي في كل مكان، سيتكيف سريعا مع كرة القدم في مصر، وسينقل معارفه وسيكون واضحا ومرنا كي يتعرف على اللاعبين وفرق الدوري وهو رجل دؤوب للغاية في عملية دراسة البيئة المحيطة من لاعبين وفرق وشغوف بالعمل واستخراج أفضل ما يملكه كل لاعب وكصديق له أتمنى أن تسير معه الأمور على أفضل نحو، هو شخصية ذات أهمية كبيرة في عالم كرة القدم بالنظر إلى ما يقدمه مع الفرق التي يتولى المسؤولية الخاصة بها"