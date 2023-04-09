قصة نجاح.. طفل عمره 9 سنوات يروي كيف تحدى السرطان

بطل صغير يتغلب على السرطان بشجاعة لم يعهدها الكثير من الأطفال فقد انتصر طفل شجاع يبلغ من العمر تسع سنوات تم تشخيص إصابته بساركوما عظمية وتم التخلص من الورم جراحيا وخضوعه للعلاج الكيميائي.

قالت والدته والتي تدعى ميشيل: "لقد كان آرثر شجاعًا جدًا منذ اللحظة التي اكتشفنا فيها أمر السرطان، قال إنه يريد بتره فهو أراد أن يكون قادرًا على مواصلة حياته فهو مجنون بالرياضة، لذلك كان يعلم أن لديه فرصة أفضل لمواصلة اللعب إذا كان لديه ساق صناعية.

وفقا لموقع إكسبريس أكدت ميشيل 39 سنة أنها، تغلبت أيضا على السرطان فقد أصيبت بثلاثة أورام في المخ ونجت من سرطان الثدي لذا كانت كما أصيبت ابنتها إليزا ، البالغة من العمر 11 عامًا أيضا فهي متأكدة من أن شقيقها سيتعافى أيضًا.

بعد تشخيص آرثر، طمأنت ابنتها والدتها قائلة: "لا أعرف سبب قلقك لقد هزمت المرض مرات عديدة وأتوقع أن يقوم آرثر بذلك أيضًا ".

قالت ميشيل: "عندما تم تشخيص آرثر أنه كان مدمراً ولكن إليزا كانت متأكدة من أنه سيتعافى وأخبرتني ألا أقلق لأنني قد تغلبت بالفعل على ثلاثة أورام في المخ وسرطان الثدي.

وأضافت: "كنت متأكدة من أن آرثر سيهزم المرض أيضًا ، وهو يؤدي بشكل جيد. لقد ذهب الورم ولا يزال يتلقى العلاج الكيميائي ولكن لا توجد أي علامة على وجود أي سرطان الآن ".

تم تشخيص آرثر بأنه مصاب بساركوما عظمية - ورم سرطاني في ساقه - في أكتوبر الماضي.

ومع ذلك، لم تكن مفاجأة كاملة ، حيث تم اختباره في وقت سابق بحثًا عن جين معيب انتقلت إليه والدته.