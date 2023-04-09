عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قلبي وقد غدا عاريا.. مجموعة قصصية جديدة عن أروقة الفكر

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن دار أروقة الفِكر مجموعة قصصيّة بعنوان «قلبي وقد غدا عاريًا»، تأليف: محمد حمدان الرقب، و حسام حمدان الرقب.


ومن أجواء المجموعة:


حاولت كثيرًا أن أتواءَم مع هذا الوضعِ، أن نكون صديقين عزيزين، لكنك تأبى إلا أن تنقضّ عليّ في أي وقت تشاءُ، حاولت أن أضع خارطة الطريق للتخلص منك، أو أن أجلس أنا وأنت على طاولة المفاوضات، أو نناقش قضايا الوضع النهائيّ، أن أعطيك يومًا في الشهر، وتترك لي ما تبقى منه خاليَ الذهن منك!

لكنك أنانيّ، شموليّ، راديكاليّ، تبحث عن جذور الهدوء وأسبابه ثمّ تحتلّه وتعلن انتصارك الجديد!
ماذا تريد مني؟ أن تعكّر صفو علاقتي بمن حولي؟ لو كانوا يتفهّمون وضعي حقّ التفهّم وقرروا خوضَ معركةٍ حامية الوطيس عليكَ لهان الأمر في عيني، ولم أحفل بك ولم أكترث لك، ففيّ بقيّة قوّة أستطيع بها مجابهتك.

دار أروقة الف كر قلبي وقد غدا عاري ا مجموعة قصصي ة محمد حمدان الرقب حسام حمدان الرقب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة .. اِعرف شروط الخلع بالقانون

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. مفاجأة صادمة بزواج شوقي ووداد

8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله.. لا تفوتها في صلاتك

مش للدرجة دي .. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة بسبب زيزو

معركة قضائية لـ مرتضى منصور أمام مجلس الدولة.. تفاصيل

الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها .. أسعار الدواجن الآن

حتحوت يكشف بنود عقد أوسوريو مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

السعودية .. تعليق الدراسة في مكة المكرمة وجدة بسبب الأحوال الجوية

عبادات العشر الأواخر من رمضان وسبب إخفاء ليلة القدر

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي والقنوات الناقلة

الفرق بين صلاة الإشراق والضحى.. وهذا أفضل وقت لأدائها

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 9-4-2023

بالمجان وفي سرية تامة| خطوات علاج الإدمان وتدريب المتعافين على حرف مهنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشكل جديد .. طريقة عمل كنافة أساور وكونو

آثار جانبية خطيرة.. هيئة الدواء تحذر بعض المرضى من تناول العرق سوس

اكتشفه بريطاني بالصدفة.. تغير مذاق الطعام علامة على الإصابة بمرض خطير

شاهد.. صاحب أضخم يد في العالم

فيديو

لقطات مؤثرة من داخل الحرم.. معتمرون يحملون أمهاتهم ويكملون الطواف «فيديوجراف»

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ