قلبي وقد غدا عاريا.. مجموعة قصصية جديدة عن أروقة الفكر

صدر حديثًا عن دار أروقة الفِكر مجموعة قصصيّة بعنوان «قلبي وقد غدا عاريًا»، تأليف: محمد حمدان الرقب، و حسام حمدان الرقب.



ومن أجواء المجموعة:



حاولت كثيرًا أن أتواءَم مع هذا الوضعِ، أن نكون صديقين عزيزين، لكنك تأبى إلا أن تنقضّ عليّ في أي وقت تشاءُ، حاولت أن أضع خارطة الطريق للتخلص منك، أو أن أجلس أنا وأنت على طاولة المفاوضات، أو نناقش قضايا الوضع النهائيّ، أن أعطيك يومًا في الشهر، وتترك لي ما تبقى منه خاليَ الذهن منك!

لكنك أنانيّ، شموليّ، راديكاليّ، تبحث عن جذور الهدوء وأسبابه ثمّ تحتلّه وتعلن انتصارك الجديد!

ماذا تريد مني؟ أن تعكّر صفو علاقتي بمن حولي؟ لو كانوا يتفهّمون وضعي حقّ التفهّم وقرروا خوضَ معركةٍ حامية الوطيس عليكَ لهان الأمر في عيني، ولم أحفل بك ولم أكترث لك، ففيّ بقيّة قوّة أستطيع بها مجابهتك.