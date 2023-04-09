الميراث يفرق أولاد العم بسوهاج| تفاصيل صادمة

أصبحت الأموال في العصر الحالي تفرق بين الأقارب خاصة لو كان هناك ميراث، وهو الأمر الذى تجسد في هذه الواقعة التى جرت تفاصيلها بمحافظة سوهاج، بعد أن اختلف أولاد العم على الميراث، الأمر الذى دفع أحدهم للاستعانة بنجله لقتل نجل عمومته من أجل الميراث ليسقطه غارقا في دمائه.

أصيب عامل في منتصف العقد الرابع من العُمر، بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، على أيدي نجل عمومته ونجله؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الميراث، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي مفادها وصول المدعو "أحمد م م- 35 عامًا- عامل- ويقيم دائرة المركز"، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ.

وبالإنتقال والفحص، وبسؤال والده المدعو "مشوداي م م- 70 عامًا- مزارع- ويقيم دائرة المركز"، اتهم أبناء عمومته كلًا من "السيد أ م- 64 مزارع، ونجله جمال- 27 عامًا- عامل بأجر- ويقيمان دائرة المركز"، بالتعدي على نجله المذكور بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الميراث القائمة فيما بينهم.

تم ضبط المتهمين وبحوزة الثاني عصا شوم تم استخدامها بالواقعة، واقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.