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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تحذير من تقنية للذكاء الاصطناعي و5 إعدادات لحماية حسابك على فيسبوك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

العصفور الأزرق يغرد مجددا.. ما سر قرار إيلون ماسك بالعودة للشعار القديم ؟

 

بعد أيام قليلة من مفاجأة استبدال شعار تويتر التقليدي “ العصفور الأزرق” بشعار "الكلب" الخاص  بعملة "دوج كوين" المشفرة، أعاد الملياردير ومالك تويتر ، إيلون ماسك الشعار القديم مرة أخرى، مما أثار تساؤلات أكثر عن قراراته المفاجئة والغريبة.

 

صور تكشف تصميم ومواصفات هواتف آيفون القادمة مع أسعار صادمة


كشفت تسريبات صور جديدة لتصميم هواتف iPhone 15 Pro القادمة من شركة آبل، حيث تظهر الصور عدد من المفاجآت الخاصة بالهواتف القادمة مع نوع جديد من الأزرار، ونتوء كبير للكاميرا ، وأيضا عددا من الألوان المختلفة.

 

لا يمكن الاستغناء عنها.. 5 إعدادات لحماية حسابك على فيسبوك


مع الزيادة الملحوظة في سرقة حسابات منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها فيسبوك  Facebook ، أصبح تأمين الحسابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية فيسبوك أمرًا ضروريًا يجب الالتزام به من قبل كل مستخدم.

 

إيلون ماسك ينفي حظر روابط موقع شهير بعد إطلاقه ميزة منافسة


خرج رجل الأعمال ومالك تويتر، إيلون ماسك عن صمته بعد اتهام تويتر بحظر روابط موقع التدوين الشهير Substack بعد قيامه بإطلاق ميزة منافسة تسمى "Notes" والتي تشبه منصة تويتر.

 

بمواصفات كاميرا أسطورية.. تسريبات تكشف موعد إطلاق عملاق شاومي Xiaomi 13 Ultra


كشفت تسريبات أن هاتف الفئة الرائدة Xiaomi 13 Ultra القادم من شركة شاومي الصينية، سيتم إطلاقه في 18 أبريل المقبل، حيث أكد ملصق تابع لتطبيق متجر بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الصين إلى قدوم الهاتف مع هذا التاريخ.

 

دراسة تحذر من تقنية للذكاء الاصطناعي يمكنها اختراق كلمات المرور بسهولة


مع الجوانب الإيجابية التي تقدمها أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتي يمكنها تسهيل أعمال الكثيرين يبدو أن المخاطر ستكون أكبر، حيث أن إحدى التقنيات التي ظهرت مؤخرا تشير بأن الذكاء الاصطناعي سيسبب مشكلات كبيرة.

 

هتندم لو مستخدمتهاش .. 3 مزايا مذهلة في تطبيق صور آيفون


تعمل شركة آبل Apple، باستمرار على إضافة العديد من الميزات الرائعة والقوية إلى تطبيق صور آيفون iPhone Photos، مما يعزز تجربة المستخدم لهاتف ذكي يتميز بأفضل إعداد كاميرا في العالم.

 

 

 

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