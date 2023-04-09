أخبار التكنولوجيا.. تحذير من تقنية للذكاء الاصطناعي و5 إعدادات لحماية حسابك على فيسبوك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بعد أيام قليلة من مفاجأة استبدال شعار تويتر التقليدي “ العصفور الأزرق” بشعار "الكلب" الخاص بعملة "دوج كوين" المشفرة، أعاد الملياردير ومالك تويتر ، إيلون ماسك الشعار القديم مرة أخرى، مما أثار تساؤلات أكثر عن قراراته المفاجئة والغريبة.



كشفت تسريبات صور جديدة لتصميم هواتف iPhone 15 Pro القادمة من شركة آبل، حيث تظهر الصور عدد من المفاجآت الخاصة بالهواتف القادمة مع نوع جديد من الأزرار، ونتوء كبير للكاميرا ، وأيضا عددا من الألوان المختلفة.



مع الزيادة الملحوظة في سرقة حسابات منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها فيسبوك Facebook ، أصبح تأمين الحسابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية فيسبوك أمرًا ضروريًا يجب الالتزام به من قبل كل مستخدم.



خرج رجل الأعمال ومالك تويتر، إيلون ماسك عن صمته بعد اتهام تويتر بحظر روابط موقع التدوين الشهير Substack بعد قيامه بإطلاق ميزة منافسة تسمى "Notes" والتي تشبه منصة تويتر.



كشفت تسريبات أن هاتف الفئة الرائدة Xiaomi 13 Ultra القادم من شركة شاومي الصينية، سيتم إطلاقه في 18 أبريل المقبل، حيث أكد ملصق تابع لتطبيق متجر بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الصين إلى قدوم الهاتف مع هذا التاريخ.



مع الجوانب الإيجابية التي تقدمها أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتي يمكنها تسهيل أعمال الكثيرين يبدو أن المخاطر ستكون أكبر، حيث أن إحدى التقنيات التي ظهرت مؤخرا تشير بأن الذكاء الاصطناعي سيسبب مشكلات كبيرة.



تعمل شركة آبل Apple، باستمرار على إضافة العديد من الميزات الرائعة والقوية إلى تطبيق صور آيفون iPhone Photos، مما يعزز تجربة المستخدم لهاتف ذكي يتميز بأفضل إعداد كاميرا في العالم.