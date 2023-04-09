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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مصور شاب يوثق معالم بورسعيد الشهيرة.. صور

توثيق الطيور المهاجرة
توثيق الطيور المهاجرة في مدينة بورسعيد

تصدر حي المطرية مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تنظيم أكبر مائدة إفطار في شوارعه، ليلقى بظلاله على الأماكن الشعبية والتاريخية في أنحاء مصر بعد توثيق هذه اللحظة التاريخية، الأمر الذي شجع مصور شاب على توثيق معالم مدينة بورسعيد.

توثيق معالم بورسعيد

تصدر موقع “إنستجرام” مقطع فيديو يتضمن توثيق أكثر من مكان بمدينة بورسعيد، بعدسة المصور الشاب أحمد التمامي، المعروف بـ"تمي"، والذي بدأ بتوثيق معالم مدينة بورسعيد الجميلة والتاريخية بطريقة مبدعة وفنية، وذلك من خلال عدسة كاميرته الخاصة.

يبلغ المصور الشاب 27 عاماً، وهو ابن محافظة القاهرة، لكنه انجذب إلى التصوير الفوتوغرافي منذ صغره، وعمل بجد ليطور مهاراته ويصبح مصوراً محترفاً.

ويقول لـ “صدى البلد”: “بدأت تصوير وعمري 13 عاما عبر التقاط صور عادية، وأهلي شجعوني على الاستمرار في التصوير، لكن جدي هو من حرص على تنمية هذه الموهبة، واشترى لي كاميرا وأنا عمري 18 عاما”.

الطيور المهاجرة

بفضل جهود جده، وتشجيعه المستمر حصل على دورات تدريبية في عمر الثامنة عشر، وقبل أشهر فاز بالمركز الثالث في مسابقة نقابة الصحفيين، كمصور حر.

وفاز بصورتين التقطهما في بورسعيد أيضا، الأولى لغروب الشمس مع ظهور الطيور المهاجرة في بورسعيد، والصورة الثانية لشاب يسير في الممشي السياحي في بورسعيد أيضا.

وعن سبب توثيق معالم بورسعيد، يقول: "أنا أحب بورسعيد جداً، وأريد أن أساهم في توثيق جمالها وتاريخها الرائع، وإظهار الجانب الجميل لهذه المدينة الرائعة التي تعتبر مهد التجارة في مصر".

إفطار المطرية بورسعيد معالم بورسعيد

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