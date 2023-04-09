ميرنا جميل تبهر متابعيها في أحدث ظهور خلال رمضان

نشرت الفنانة ميرنا جميل عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ميرنا جميل

وظهرت ميرنا جميل في الصورة بقفطان مغربي جذاب، أبرز قوامها الممشوق، ومعتمده علي الميكاب الناعم الذي ابرزجمالها، وهو ما نال اعجاب متابعيها.

وعلقت علي الصوره كاتبه:" احلي سحور"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي" الذي تم عرضه على منصة شاهد من بطولة مصطفيخاطر و كريم محمود عبدالعزيز ويشاركهم في العمل ومي القاضي والفنان سامي مغاوري من اخراج خالد مرعي وتأليفاحمد عبدالوهاب وكريم سامي.



وشاركت ميرنا جميل فى مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش"، وفيلم "تؤام روحي" مع الفنان حسن الرداد والفنانة أمينةخليل.