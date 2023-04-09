عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا جميل تبهر متابعيها في أحدث ظهور خلال رمضان

ميرنا جميل
ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ميرنا جميل

وظهرت ميرنا جميل في الصورة بقفطان مغربي جذاب، أبرز قوامها الممشوق، ومعتمده علي الميكاب الناعم الذي ابرزجمالها، وهو ما نال اعجاب متابعيها.

وعلقت علي الصوره كاتبه:" احلي سحور"

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي" الذي تم عرضه على منصة شاهد من بطولة مصطفيخاطر و كريم محمود عبدالعزيز ويشاركهم في العمل ومي القاضي والفنان سامي مغاوري من اخراج خالد مرعي وتأليفاحمد عبدالوهاب وكريم سامي.


وشاركت ميرنا جميل فى مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش"، وفيلم "تؤام روحي" مع الفنان حسن الرداد والفنانة أمينةخليل.

مسلسل اللعبة الفنان حسن الرداد محمود عبدالعزيز مسلسل اللعبة 2 الفنان سامي مغاوري تؤام روحي الفنانة ميرنا جميل مسلسل البيت بيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة .. اِعرف شروط الخلع بالقانون

8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله.. لا تفوتها في صلاتك

مش للدرجة دي .. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة بسبب زيزو

معركة قضائية لـ مرتضى منصور أمام مجلس الدولة.. تفاصيل

الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها .. أسعار الدواجن الآن

الغندور يعلن آخر موعد لدفع كهربا الغرامة المستحقة لنادي الزمالك

مفاجأة.. كولر طلب تأجيل تجديد عقد ثلاثي الأهلي

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية

أخبار التعليم: كل ما تريد معرفته حول جائزة الأمير ماهيدول التايلاندي 2023.. وظائف شاغرة في أكاديمية البحث العلمي

أخبار الرياضة: موعد دفع كهربا للغرامة.. سبب عدم إقامة نهائي كأس مصر بحكام أجانب.. وبنود عقد أوسوريو مدرب الزمالك الجديد

سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 9-4-2023

الفريق عبدالمنعم التراس يؤدي اليمين الدستوري أمام الشيوخ.. اليوم

هل صلاة التراويح تغني عن قيام الليل.. مجدي عاشور يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطاني أعلن إسلامه ينشر أول محاولة له لقراءة الفاتحة| شاهد

بشكل جديد .. طريقة عمل كنافة أساور وكونو

آثار جانبية خطيرة.. هيئة الدواء تحذر بعض المرضى من تناول العرق سوس

اكتشفه بريطاني بالصدفة.. تغير مذاق الطعام علامة على الإصابة بمرض خطير

فيديو

لقطات مؤثرة من داخل الحرم.. معتمرون يحملون أمهاتهم ويكملون الطواف «فيديوجراف»

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ