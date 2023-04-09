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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة سعودية: حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون مبادئ راسخة في السياسة الخارجية للمملكة

صدى البلد

أكدت صحيفة (البلاد) السعودية، أن حسن الجوار والاحترام المتبادل، والتعاون وتعظيم القواسم والمصالح المشتركة، مبادئ راسخة في السياسة الخارجية للمملكة وعلاقاتها على كافة الأصعدة، لافتة إلى أن المملكة تدعم دائما الحلول السياسية، حيث تجلى ذلك في الاتفاق الموقع معها وإيران برعاية صينية وسط ترحيب دولي واسع، والذي تضمن بنودا مهمة منها استئناف العلاقات الدبلوماسية، والالتزام بما ورد في البيان الثلاثي بشأن التنسيق بين البلدين حيال الخطوات اللازمة.


وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "إرادة التعاون" - أن وزيري خارجية السعودية والصين أكدا عقب مباحثاتهما في بكين، على الإرادة المشتركة في تطبيق مخرجات البيان، وأهمية متابعة تنفيذ الاتفاق وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون لتعزيز الأمن والازدهار للبلدين.


وأشارت إلى أنه تفعيلا للإرادة المشتركة وفي خطوة عملية مهمة، وصل الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة إلى طهران، وإعلان المسؤولين الإيرانيين حرص بلدهم على تقديم كافة التسهيلات والدعم لمهمة الفريق السعودي.

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