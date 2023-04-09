بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة.. ما هو الخلع الأمريكاني ؟

عرضت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، حيث شهدت العديد من الأحداث ضمن منافسات مسلسلات رمضان 2023

وشهدت نهاية الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة مفاجأة شوقي بزواجه على وداد زوجة سيد شقيق جعفر العمدة إذ أحدث الأمر مفاجأة للجمهور بسبب زواج وداد من شوقي رغم زواجها من سيد والذي لم يطلقها للزواج من آخر فما هو الخلع الأمريكاني.

الخلع الأمريكاني هو أن ترفع الزوجة قضية خلع في المحكمة بدون علم الزوج فتقوم باصطناع ما يسمى بـ الإعلان الأمريكاني وهو عبارة عن إعلان الزوج على عنوان السكن إداريا في حال عدم وجوده بالمنزل كي لا تصل إليه الدعاوى وتسير إجراءات قضية الخلع من دون علم الزوج رغم ممارستها لعلاقتها الزوجية بشكل طبيعي معه وتعتبر المحكمة أن الإعلام تحقق وانعقدت الخصومة بعد إعلان الزوج مرتين ولم يحضر أمام المحكمة.