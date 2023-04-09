أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج كورونا ونزلات البرد القوية

لا يزال الكثير من الناس يصارعون أعراض مرض كوفيد الطويل.. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، إذا تعافيت من Covid-19 لكن بعض الأعراض تظل عنيدة ، مثل ضيق التنفس وضباب الدماغ والتعب ، تُعرف الحالة باسم Long Covid.

تشمل الأعراض الطويلة لـ Covid ونزلات البرد القوية أيضًا الخفقان والأرق ومشاكل في المعدة مثل الانتفاخ والحموضة والقولون العصبي وضعف العضلات ومشاكل الحركة وفقا ل India.com

نزلات البرد أي ميكروب يدخل الجسم يسبب تسممًا ينتج عنه اختلال توازن الدوشا أو الطاقات الحيوية للجسم. تكون أجسامنا عرضة للإصابة بالأمراض المعدية عندما يكون لدينا جهاز مناعي ضعيف ، وتساعد البانشاكارما جنبًا إلى جنب مع علاجات الأيورفيدا العلاجية الأخرى على تقوية جهاز المناعة. في الأيورفيدا ، يتم استخدام إجراء بانشاكارما كوسيلة وقائية للوقاية من الأمراض المعدية ويمكن أن تساعد أيضًا في منع الانتكاس.

كما يمكن استخدام الأدوية العشبية لتحسين جهاز المناعة

على وجه الخصوص ، يستفيد أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي من هذه الأدوية العشبية الموصوفة عن طريق تحسين قدرة الرئة لديهم وإزالة التراكم الزائد للبلغم أو الأورام الليفية.

ومن أفضل الوصفات الكركم مع معاي الزنجبيل بالليمون هذه الوصفة أقوى من المضادات الحيوية والتي ستحافظ علي صحتك.