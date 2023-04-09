خبير نووي روسي: قصف محطة زابوروجيا يستلزم إنشاء آليات جديدة لتشغيلها وحمايتها

قال مستشار المدير العام لشركة روزنرجوتوم الروسية للطاقة النووية رينات كارتشا ، إن قصف محطة زابوروجيا للطاقة النووية يستلزم إنشاء آليات جديدة لتشغيل محطة نووية، إذ لم تكن أي منشأة نووية أخرى هدفا لضربات المدفعية من قبل.

وأوضح كارتشا - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية نشرتها اليوم الأحد- أن "الصناعة النووية من أكثر الصناعات تنظيما، ولكن حتى الآن لا يوجد أي نظام يحكم أنشطة محطة للطاقة النووية في حالة ضربها بالمدفعية أو الاستيلاء عليها بالقوة".

وأضاف الخبير الروسي أن "التطورات الأخيرة أدت إلى كتابة فصل جديد في مجال الأمان النووي".

وذكر كارتشا أنه تم بالفعل اتخاذ عدد من الإجراءات في محطة زابوروجيا لضمان الأمن في هذه الظروف، مشيرا إلى الهجمات الأوكرانية على المحطة في نوفمبر الماضي والتي ألحقت أضرارا بخط نقل الكهرباء وقطع أحد خطوط الكابل.

وقال كارتشا "كانت تلك مخاطر كبيرة فيما يتعلق بالسلامة النووية، وللعمل على تقليلها قمنا بتركيب مولدات ديزل متنقلة كمصدر طاقة بديل يمكن أن يحل محل المولدات الثابتة في حالة تلفها".

وشدد المسؤول على أن "الكثير من الأشياء في محطة زابوروجيا لا تزال بحاجة إلى حماية إضافية، وعلينا تطوير وتنفيذ إجراءات بديلة يمكن اتخاذها".