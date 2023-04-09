عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبير نووي روسي: قصف محطة زابوروجيا يستلزم إنشاء آليات جديدة لتشغيلها وحمايتها

صدى البلد

  قال مستشار المدير العام لشركة روزنرجوتوم الروسية للطاقة النووية رينات كارتشا ، إن قصف محطة زابوروجيا للطاقة النووية يستلزم إنشاء آليات جديدة لتشغيل محطة نووية، إذ لم تكن أي منشأة نووية أخرى هدفا لضربات المدفعية من قبل.
وأوضح كارتشا - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية نشرتها اليوم الأحد- أن "الصناعة النووية من أكثر الصناعات تنظيما، ولكن حتى الآن لا يوجد أي نظام يحكم أنشطة محطة للطاقة النووية في حالة ضربها بالمدفعية أو الاستيلاء عليها بالقوة".
وأضاف الخبير الروسي أن "التطورات الأخيرة أدت إلى كتابة فصل جديد في مجال الأمان النووي".
وذكر كارتشا أنه تم بالفعل اتخاذ عدد من الإجراءات في محطة زابوروجيا لضمان الأمن في هذه الظروف، مشيرا إلى الهجمات الأوكرانية على المحطة في نوفمبر الماضي والتي ألحقت أضرارا بخط نقل الكهرباء وقطع أحد خطوط الكابل.
وقال كارتشا "كانت تلك مخاطر كبيرة فيما يتعلق بالسلامة النووية، وللعمل على تقليلها قمنا بتركيب مولدات ديزل متنقلة كمصدر طاقة بديل يمكن أن يحل محل المولدات الثابتة في حالة تلفها". 
وشدد المسؤول على أن "الكثير من الأشياء في محطة زابوروجيا لا تزال بحاجة إلى حماية إضافية، وعلينا تطوير وتنفيذ إجراءات بديلة يمكن اتخاذها".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

الجمعة ولا السبت| ما موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا؟

يبلغ 36 عاما.. وفاة فنان سوري وزوجته وابنهما في حادث سير بتركيا

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة.. ما هو الخلع الأمريكاني ؟

العشرين جنيه الجديدة.. مصادر برلمانية تكشف حقيقة طرح عملة بلاستيكية قبل العيد

سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 9-4-2023

تدخل في صناعة المخدرات.. تحرك برلماني بسبب مادة سودوافدرين المستخدمة لعلاج البرد

ترشيحاتنا

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان .. اللهم عاملنا بما أنت أهل له

إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسوان/القاهرة الصحراوى الغربى

مقتل وإصابة العشرات بالتسمم في كندا بسبب انقطاع الكهرباء.. ما القصة؟

حقيقة تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

الميراث يفرق أولاد العم بسوهاج| تفاصيل صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا قبل عيد الفطر| حقيقة الصور المتداولة والتفاصيل

بفستان الزفاف.. تسريب صور لوداد في فرحها قبل زواجها من شوقي تشعل السوشيال ميديا

فطارك عندنا: كبدة بالردة وسلطة لسان عصفور وبطاطس محمرة

احذر.. هذه الأطعمة ممنوع منها مرضي قصور الغدة الدرقية

فيديو

لقطات مؤثرة من داخل الحرم.. معتمرون يحملون أمهاتهم ويكملون الطواف «فيديوجراف»

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ