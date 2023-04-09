عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يتأهل لربع نهائي بطولة العالم

صدى البلد

تأهل المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة لدور ربع النهائي في منافسات الفرق ببطولة العالم للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري وذلك بعد فوزه على منتخب اوزبكستان.

وانتهت مباراة دور ثمن النهائي بين المنتخب المصري ومنتخب أوزبكستان بنتيجة 45-32.

وكان منتخبنا الوطني قد تأهل مباشرةً لدور الـ 32 ثم فاز على منتخب كندا في دور الـ 16 بنتيجة 45-25.

ويلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب إستونيا بدور ربع النهائي.

ويتكون منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة من محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد ويوسف شامل تحت قيادة المدير الفني السيد سامي.

يذكر أن المنتخب المصري أحرز خلال الأيام السابقة للبطولة 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.

حيث احرز محمد ياسين الميدالية الذهبية في منافسات سلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة، وتوج منتخب مصر لسلاح السيف للناشئين تحت 20 سنة بفضية الفرق كما احرز أحمد هشام برونزية منافسات الفردي تحت 17 سنة لسلاح السيف بالإضافة إلى حصول عبدالرحمن طلبه على برونزية سلاح الشيش تحت 17 سنة.

واحرزت هنا العراقي المركز الخامس بعد خسارتها في دور ربع النهائي من بطلة المجر بلانكا ناجي بنتيجة 15-9.

ويرأس البعثة أيمن منير نائب ثان لمجلس إدارة اتحاد السلاح ويرافقه المدير الرياضي للاتحاد علاء أبو القاسم، والمدير الإداري أيمن غنيم وأخصائي التأهيل "للشباب" محمد الجمال وأخصائية التأهيل "للشابات" غادة عاطف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة.. ما هو الخلع الأمريكاني ؟

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

قرار قضائى عاجل فى قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا قبل عيد الفطر| حقيقة الصور المتداولة والتفاصيل

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

الجمعة ولا السبت| ما موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا؟

العشرين جنيه الجديدة.. مصادر برلمانية تكشف حقيقة طرح عملة بلاستيكية قبل العيد

ترشيحاتنا

وكيل الشيوخ: تدوير القمامة يوفر لمصر 360 مليار جنيه سنويا ونحتاج الاستعانة بمتخصصين

سموم في الهواء وتحذيرات للسكان.. أخر تطورات حريق هامبورج الألمانية "فيديو"

بعد صورة الفتاة ذات الأقراط اللامعة.. «تشات جي بي تي» خطر يهدد الفن

جديد فى أزمة نهائي كأس مصر.. قرار صارم بمواجهة الأهلي وبيراميدز

رئيس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشئون المالية

شهود عيان يروون تفاصيل حادث تصادم طريق أبو سمبل / أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان الزفاف.. تسريب صور لوداد في فرحها قبل زواجها من شوقي تشعل السوشيال ميديا

عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا قبل عيد الفطر| حقيقة الصور المتداولة والتفاصيل

فطارك عندنا: كبدة بالردة وسلطة لسان عصفور وبطاطس محمرة

احذر.. هذه الأطعمة ممنوع منها مرضي قصور الغدة الدرقية

فيديو

أخذت حكما ضده.. أشرف زكي يفتح النار على الشيخ حاتم الحويني| فيديو

الخيانة الزوجية.. هاتريك لـ رانيا يوسف وطلاق منة عرفة لهذا السبب «فيديوجراف»

لقطات مؤثرة من داخل الحرم.. معتمرون يحملون أمهاتهم ويكملون الطواف «فيديوجراف»

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ