منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يتأهل لربع نهائي بطولة العالم

تأهل المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة لدور ربع النهائي في منافسات الفرق ببطولة العالم للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري وذلك بعد فوزه على منتخب اوزبكستان.

وانتهت مباراة دور ثمن النهائي بين المنتخب المصري ومنتخب أوزبكستان بنتيجة 45-32.

وكان منتخبنا الوطني قد تأهل مباشرةً لدور الـ 32 ثم فاز على منتخب كندا في دور الـ 16 بنتيجة 45-25.

ويلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب إستونيا بدور ربع النهائي.

ويتكون منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة من محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد ويوسف شامل تحت قيادة المدير الفني السيد سامي.

يذكر أن المنتخب المصري أحرز خلال الأيام السابقة للبطولة 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.

حيث احرز محمد ياسين الميدالية الذهبية في منافسات سلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة، وتوج منتخب مصر لسلاح السيف للناشئين تحت 20 سنة بفضية الفرق كما احرز أحمد هشام برونزية منافسات الفردي تحت 17 سنة لسلاح السيف بالإضافة إلى حصول عبدالرحمن طلبه على برونزية سلاح الشيش تحت 17 سنة.

واحرزت هنا العراقي المركز الخامس بعد خسارتها في دور ربع النهائي من بطلة المجر بلانكا ناجي بنتيجة 15-9.

ويرأس البعثة أيمن منير نائب ثان لمجلس إدارة اتحاد السلاح ويرافقه المدير الرياضي للاتحاد علاء أبو القاسم، والمدير الإداري أيمن غنيم وأخصائي التأهيل "للشباب" محمد الجمال وأخصائية التأهيل "للشابات" غادة عاطف.