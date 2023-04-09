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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لكِ الله.. محمد محمود يعلق على قلة الحضور بعزاء شيرين الطحان

محمد محمود
محمد محمود

وجه الفنان محمد محمود رسالة لكل محبي الفنانة الراحلة شيرين الطحان، بعد صدمته بسبب قلة الحضور في العزاء أو الجنازة. 

وكتب محمد محمود عبر “فيسبوك”: "اللى يشوف كم برقيات العزاء على وسائل التواصل مايشوفش عدد الحضور سواء فى تشييع الجنازة أو الدفنة أو العزاء.. لكِ الله يا شيرين.. ربنا يثبتك عند السؤال ويجعل كل لحظة ألم فى ميزان حسناتك".

وفاة شيرين الطحان

غيب الموت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان صباح الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، لترحل عن عالمنا داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

وكتبت شيرين الطحان، فى آخر بوست لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم 28 فبراير  الماضي: "اللهم أرنا خيرا وأسمعنا خيرا".

تفاصيل مرض شيرين الطحان

أصيبت الإعلامية شيرين الطحان، مُنذُ سنوات بمرض السرطان، ولكنها أخفت ذلك عن الجميع وتم شفاؤها، ثم عاد السرطان يهاجمها من جديد، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها المستشفى، لتمضي أيامها الأخيرة في غرفة العناية المركزة إلى أن وافتها المنية.

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