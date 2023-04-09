تراث وفنون بنجلاديش في ختام الليالى العربية والإسلامية بالأوبرا

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الليالى العربية والاسلامية التي نظمتها بالتعاون مع السفارات المختلفة العاملة بالقاهرة خلال شهر رمضان المعظم فى التاسعة مساء الثلاثاء 11 ابريل على المسرح الصغير.

وتقام سهرة فنية من بنجلاديش تضم الوان من الفنون المحلية الشعبية للمجتمع المحلى الى جانب نماذج من العادات والتقاليد التى تميزها وعدد من الأعمال الروحانية التي تسمو بالمشاعر والوجدان بالإضافة إلى تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية .

يذكر أن الأوبرا اعتادت تنظيم ليال عربية وإسلامية بالتعاون مع سفارات الدول المختلفة لتوطيد اواصر العلاقات وللإحتفال بشهر رمضان المبارك فى مصر .