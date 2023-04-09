عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المبادرات الرئاسية أحد أدوات الدولة لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تطوير وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين باعتبارها حقا أصيلا من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قيمة مخصصات الإنفاق الحكومي في قطاع الصحة للعام المالى 2022/2023  وصلت إلى  128.1 مليار جنيه مقابل 108.8 مليار جنيه مخصصة لعام 2021-2022 بزيادة نحو 19.3 مليار جنيه.

 

وقال "صبور"، إن المبادرات الرئاسية كانت أداة مهمة من أدوات الدولة لتنفيذ سياساتها وأهدافها، خلال السنوات الماضية، وكان أبرزها مبادرة الـ 100 مليون صحة،  ومبادرة صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة كشف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مؤكدا أن هذه المبادرات نجحت في تحقيق نتائج مبهرة خاصة مبادرة القضاء على التهاب الكبدي الوبائي.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تعمل على مواصلة النهج الذي بدأته منذ ٨ سنوات، من خلال الإعلان عن إطلاق مبادرة رئاسية جديدة خلال الفترة المقبلة ، وهي الفحص عن سرطان البروستاتا والرئة وعنق الرحم والقولون قريبا، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على الاستثمار في صحة الإنسان، من خلال خلق جيل خالي من الأمراض يتمتع بصحة جيدة، وخير دليل على ذلك مبادرة فحص المقبلين علي الزواج حرصا على أطفال يتمتعون بصحة جيدة.

 

وأشار النائب أحمد صبور، إلى أن إجمالي عدد المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة وصل إلى 14 مبادرة، ساهمت جميعا في تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين، لتصبح رقما مهما في الخدمة الطبية المقدمة، وتحقيق معدلات غير مسبوقة، سواء الكشف أو العلاج أو حتى إجراء العمليات الجراحية،  مشيرا إلى أن إشادة الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه القوى للصحة ومنظمة الصحة العالمية تأتي تتويجا لهذه الإنجازات.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ الشيوخ المهندس أحمد صبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

بسبب مسلسل الشافعي.. نجل الحويني يواجه السجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه

قرار قضائى عاجل فى قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة.. ما هو الخلع الأمريكاني ؟

عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا قبل عيد الفطر| حقيقة الصور المتداولة والتفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير وزوجته وابنهما فى حادث مأساوى.. رد تامر حسنى على كلام أيمن بهجت قمر

رئيس الطائفة الإنجيلية: نصلي لأجل بلادنا الغالية مصر وسلام العالم

خبير فيروسات يفجر مفاجأة.. كورونا نشأ من البشر وليس من حيوان

أمريكا تدعو إلى وقف عاجل للتصعيد بين إسرائيل وفلسطين

مبينطقش ومحركش غير جفونه.. والد ضحية الميراث: ابني كان بيدافع عن أرضه

هزيمة حتمية لأوكرانيا.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة بشأن الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم والمعدة عند الإصابة بالقولون العصبي ؟

مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكى

إطلالة رمضانية مميزة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام| شاهد

لوك ناعم.. حلا شيحة تستعرض جمالها بصورة جديدة | شاهد

فيديو

على طريقة وداد في جعفر العمدة.. قصة حقيقية لـ سيدة خدعت زوجها الموظف

أسعار الذهب تستقر اليوم الأحد.. ومفاجأة مرتقبة في الدولار

الحرارة هتنزل 10 درجات.. انطلاق العاصفة الرعدية وأمطار على هذه المناطق|تغطية خاصة

حربوءة 2023 .. من هي جوري بكر زوجة شقيق جعفر العمدة ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ