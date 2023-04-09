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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مقهى نجيب محفوظ يجذب جمهور السيدة بالسيرة والشعر والغناء

ليالي رمضان الثقافية
ليالي رمضان الثقافية والفنية

شهدت الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، سادس ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن البرنامج المركزى لوزارة الثقافة، وتنظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

راوي من بلدنا.. أبو زيد الهلالي يواجه الزناتي على أرض تونس

وفى مقهى نجيب محفوظ بالحديقة الثقافية تفاعل الجمهور مع فرقة الفنان عز الدين نصر الدين للسيرة الهلالية التي قدمت عدة أغاني ومواويل تراثية منها "أمانة بزيادة يا زمن، الراجل الأصيل، الصاحب اللى عمله أخ، عليل وعيان" تلى ذلك رواية جديدة للراوي عز الدين عن حرب العرب مع الخليفة الزناتى زعيم أرض تونس وأول قتال مع أبو زيد الهلالي زعيم أرض النجود.

واحة الشعراء

كما أقيمت أمسية شعرية شارك فيها مجموعة من الشعراء منهم الشاعر أحمد فضل شبلول الذي ألقى قصيدتي "نهج البردة، بردة جديدة"، وقدم الشاعر عمر شهريار قصيدتي "ظل يبحث عن روحه، أمل أطير في إنقاذ العالم"، والشاعر على نوح قصيدتي "شروط اللعبة، أزاى مزاجك يتعدل"، والشاعرة هدى عز الدين "أبهام موت، سرير الدنيا"، والشاعر مجيب عيد، ومحمد أبو الليف، وذلك بمصاحبة الفنان أحمد صالح،الذي قدم باقة من الأغاني منها "درويش، بطل بكاء، الشموسة، روبابيكيا، أٌقر"، قدم الأمسية الشاعر مدحت العيسوي.

وفى ركن الطفل عقدت العديد من الورش المتنوعة منها ورشة أشغال بالخوص للجمعيات الثقافية، وورشة حكي عن "قصص من صندوق الحكايات"عن أصل مدفع الأفطار وقاهرة المعز"، وورش التمكين الثقافي والمواهب، بالإضافة لمعرض إصدارات الهيئة.

الحديقة الثقافية بالسيدة زينب ليالي رمضان الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة اعر مسعود شومان أبو زيد الهلالي

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