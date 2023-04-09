محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

لم يكن بمقدوري في استرجاع رمضانات الأعوام الماضية، وذكريات سنين العمر الراحلة؛ وأنا أقارن بين ما نحياه من ليالٍ رمضانية أراها في طي النسيان، وبين ماضٍ قريبٍ لم نكن نفارق فيه حوارينا الشعبية العريقة، ولبنات مساجدنا العتيقة أن أغفله.

فقد اعتدت في رمضان ماض؛ أن انتظر مع عائلتي إعلان مفتي الديار المصرية استطلاع هلال رمضان المبارك، حتى أبادر رفقة أقراني في جمع عشرات الجنيهات مسارعين مهللين لشراء أوراق الزينة بنوعيها الذهبي والفضي، وأن نقوم بتجهيزها حتى إذا ما فرغنا من أداء تراويح الليلة الأولى من شهر الرحمة حتى نقوم برفعها لتعانق السماء مع لآليء الضوء الأصفر والفانوس الخيمية.

لحظات لم تكن تفارقنا فيها أصوات ملائكية تفرد من بينها صوت لم يُعرف له في قلبي منازع، ربما تبارى عندي مع معاصره صاحب الحنجرة الذهبية وصوت مكة الشيخ الراحل عبدالباسط عبدالصمد على ترتيب الأفضلية بينهما، إلا أنه غلب على عقلي وأذهب لُبي وفؤدي. فلم يكن لسماع صوت الشيخ الراحل محمود علي البنا مُرتلاً ومجودا سوى لحظات ارتواء يعيشها ظَمْآن أو أرض بور ويابس.

«البنا» الذي ودت لو أن لي فرصة بحديث الأرواح؛ لباغته بسؤال عن أسرار هذا الصوت، وكيف وجد نفسه وهو يرتل آيات سورة الأحزاب، فلقد كان لوقع تلاوته لهذه الآية: "مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40)"، تفسير وخاطرته الخاصة التي جعلتني أتوقف كثيراً أمامها، أعي أن المقصود بالآية قضية التبني لكن ما لم أفهمه حينها لمَ تتابعت الحديث عن نفي الأبوة والرسالة والنبوة عمن يلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسياق خاص بالقضية الأولى وهي الأبوة دون غيرها من زعم تناقل الرسالة أو النبوة، وكان الجواب حينما انصرفت إلى كتب التفسير فوجدتها بيان أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يكون لنبيه سمعا وطاعةً من عموم أمته باعتباره أولى بهم من أنفسهم كما أن أزواجه أمهاتهم، وأنه لم يكن له ابناً ولو نسبة تبني متبوعاً برسالة أو نبوة فكان له صلى الله عليه وسلم أولاداً ذكوراً لم يكتب لهم عمر الشباب فتكون لهم رسالة أو نبوة محتملة، أو كان لزيد بن حارثة موضع حديثهم رسالة من بعده صلوات الله وسلامه عليه، فهي إعلام بأنه لا أحد موحى إليه أو يتبع كمحمد أبد الدهر.

يقول الشيخ الشعراوي في خاطرته حول الآية: لأن علاج قضية التبني أهمُّ من أُبوته صلى الله عليه وسلم لأحد منكم أن يكون أبوه رسول الله؛ لأن أبوته لآخر لا تنفعه بشيء، إنما ينفعه البلاغ عن الله، وأن يحمل له منهج ربه الذي يسعده في دينه ودنياه. إذن: ففرحكم برسول الله كرسول أَوْلَى من فرحكم به كأب، وإلاَّ فما أكثر من لهم آباء، وهم أشقياء في الحياة لا قيمة لهم.

ويمضي قائلا: تأمل عظمة الأداء القرآني في كلمة {مِّن رِّجَالِكُمْ...} [الأحزاب: 40] ولم يَقُلْ مثلاً أبا أحد منكم، لماذا؟ قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم كان أباً لعبد الله وللقاسم ولإبراهيم، وكانوا جميعاً منهم، وهو صلى الله عليه وسلم أبوهم، فجاءت كلمة {رِّجَالِكُمْ...} [الأحزاب: 40] لتُخرج هؤلاء الثلاثة؛ لأنهم لم يبلُغوا مبلغ الرجال، فمحمد ما كان أبداً أبا أحد من الرجال، وإنْ كان أباً لأولاد صغار لم يصلوا إلى مرحلة الرجولة.

وبالعودة لـ«البنا»فكان-رحمه الله تعالى-، ذلك الصوت الذي كُتب له القبول والتفرد، فلا يمكن أن يخالطه شيء، فهو أشبه ما يكون بمعادلة يصعب فيها أن يختلط الزيت بالماء، أو أن تخطىء سهامه القلوب فتحييها من غفلتها. عشقت «البنا» فكان واجباً علي ملازمته حتى وهبني الله حينها قدرة على أن أصلَ تلاوتي بصوت وأن أهُرول إليه كلما اشتاقت نفسي لسماعه، فما أعذبُ أن تستمع إليه وهو يقص عليك نبأ الأحزاب وآيات التحريم، ولعل أفضل ما يمكن استعارته في الحديث عن كروان القرآن ما لقبه به الدكتور علي جمعة عضو كبار العلماء بأنه «العسل المصفى».

ولد «البنا» في 17 ديسمبر 1926 بقرية شبرا باص مركز شبين الكوم بالمنوفية، وألحقه والده بكُتّاب القرية وفاءً لنذر قطعه على نفسه، حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة من عمره، ثم انتقل إلى مدينة طنطا لدراسة العلوم الشرعية بالجامع الأحمدى.

التحق في 17 ديسمبر عام 1947 بالإذاعة المصرية، وكانت أول تلاوة من سورة هود، وعرف بين الناس بلقب "كروان القرآن" لفرط جمال صوته.

عُين قارئاً لجمعية الشبان المسلمين، ثم قارئاً لمسجد عين الحياة ثم مسجد الإمام الرفاعى فى الخمسينيات، ثم انتقل الشيخ محمود على البنا قارئًا بالجامع الأحمدى فى طنطا عام 1959، وفى عام 1980 عين الشيخ محمود على البنا قارئًا بمسجد الإمام الحسين حتى وفاته في 20 يوليو 1985م.

طلب منه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1967 تسجيل المصحف المرتل للإذاعة وبالفعل سجله في نفس العام، كما عُين نائباً لنقيب قراء مصر عام 1984.

قرأ القرآن في عديد من مساجد العالم الإسلامي لعل في طليعتها: المسجد الأموي بدمشق، والمسجد الأقصى بفلسطين، ونال شرف دخول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبة الدكتور محمد الفحام، شيخ الأزهر الأسبق. يقول «البنا»: "بكيت مرتين في حياتي، الأولى في عام 1969م عندما كلفت من وزارة الأوقاف لإحياء ليالي رمضان في المملكة العربية السعودية، والمرة الثانية عندما جلست في الروضة الشريفة لأتلو القرآن وكان أمامي قبر الرسول، صلى الله عليه وسلم، فأحسست برهبة شديدة وسالت عيني بالدموع".