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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. الجيش الصيني يحاكي ضرب تايوان

تصعيد خطير.. الجيش
تصعيد خطير.. الجيش الصيني يحاكي ضرب تايوان

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الأحد، أن بكين قامت بمحاكاة ضربات دقيقة على تايوان خلال مناورة عسكرية مشتركة حول الجزيرة.

وتم إطلاق المناورات، التي تشمل حاملة طائرات، ردًا على رحلة رئيسة تايوان، تساي إنج وين، إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنه تم رصد تسع سفن حربية و 71 طائرة حربية بالقرب من الجزيرة حتى صباح الأحد.

وأضافت أن 45 طائرة، بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات استطلاع وطائرات بدون طيار، عبرت إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي بالجزيرة.

وقالت الوزارة إن طائرات الدوريات التايوانية ، وكذلك سفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية، تم تفعيلها “للرد على هذه الأنشطة”.

وقال الكولونيل شي يي المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي، إن السفن والطائرات تطوق تايوان في إطار التدريبات.

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ووصف شي التدريبات بأنها تحذير “من التواطؤ بين القوى الانفصالية الساعية إلى “استقلال تايوان” والقوى الخارجية وضد أنشطتها الاستفزازية”.

وبدأت المناورات التي تستمر ثلاثة أيام تحت اسم “يونايتد شارب سورد” أمس السبت بعد عودة تساي من الولايات المتحدة.

وتعتبر بكين تايوان، التي تحكمها حكومة منفصلة منذ أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، أرضًا ذات سيادة، وتعارض أي شكل من أشكال الاعتراف الدبلوماسي بسلطات تايبيه.

وأدرجت بكين على القائمة السوداء مجموعتين مقرهما تايوان اتهمتهما بالترويج لاستقلال الجزيرة.

تايوان الولايات المتحدة الصين حاملة طائرات الدفاع الجوي الجيش الصيني

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