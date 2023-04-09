رئيس تحرير صحيفة سودانية: تجمعنا مع الشعب المصري علاقة أخوية راسخة

قال أشرف عبدالعزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية، إنّ هناك علاقة أخوة تجمع الشعبين المصري والسوداني ومهما كانت التعقيدات فإنها تذوب، مشددًا على أن البلدين مرتبطان بشكل جذري على مدى العصور المختلفة.

وأضاف “عبدالعزيز”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، "التعقيدات سرعان ما تذوب حتى في لحظات كانت عصيبة، والعلاقة بين الشعبين راسخة، وهناك توثيق وتوطيد لهذه العلاقة مهما كانت التكاليف باهظة".

وتابع رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية "هناك مستجدات في العالم فيما يتعلق بطبيعة العلاقات بين الشعوب، وتظهر الكثير من المصطلحات التي تؤثر مثل المسائل المتعلقة بالتنمر وخطاب الكراهية، ولكن إذا أجرينا أي تقييم للعلاقات المصرية السودانية، فإننا نجد أن هنالك تضامنا ومصالح مشتركة لا يستطيع أحد أن ينفيها أو ينكرها، فالمصريون والسودانيون يحتاجون إلى بعض، وكل ذلك يؤكد صعوبة الفكاك من هذه العلاقة".