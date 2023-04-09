قبل العيد .. مخاطر تناول كميات كبيرة من الكحك

يعد الكحك من الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص ويتنظروا العيد كل عام لتناول الكحك والبسكوت، ولكن تناول كحك العيد بكميات كبيرة يمكن أن يسبب أضرار على الصحة.

مخاطر تناول الكحك بكميات كبيرة

زيت النخيل

زيت النخيل هو أحد المكونات الأكثر شيوعًا التي يستخدمها مصنعو البسكويت والكحك بديل السمن، يعتمد على الدهون ، وقد يؤدي الاستخدام المنتظم إلى زيادة بعض عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

زيادة الوزن

يزيد استهلاك الكثير من السكر المضاف ، وخاصة من المشروبات السكرية ، من خطر زيادة الوزن ويمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون الحشوية

يزيد استهلاك السكر المضاف من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والالتهابات، تم ربط الأنظمة الغذائية عالية السكر بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

المصدر heathline