اتحاد السلة يرفض التماس الزمالك بشأن عقوبة نجمه المحترف

رفض الاتحاد المصري لكرة السلة الالتماس المقدم من نادي الزمالك برفع الإيقاف عن أوجي مايو محترف الفريق.

وكان اللاعب قد تعرض للطرد المباشر في المباراة الأولى ضد الأهلي بسبب سوء السلوك وكان الإيقاف لمدة مباراتين.

وتقدم الزمالك باستئناف لرفع عقوبة الإيقاف وهو ما قوبل بالرفض من جانب الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويعول الزمالك الكثير على المحترف لأهميته داخل الفريق وخبراته الكبيرة وكان يمثل نقطة فارقة مع الزمالك في مرحلة الحسم من دوري السلة لتجاوز أصعب اختبار أمام الأهلي.

وتسببت واقعة الطرد في حالة غضب كبيرة من جانب نادي الزمالك واحتجاجات واعتراضات في المباراة الأولى من جانب الجهاز الفني للفريق والذي طالب الحكم بمراجعة قراراته لكن الحكم تمسك بطرده.

وفاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، على الزمالك والذي يقوده فنيًا أحمد مرعي بنتيجة 79-48، في ثان لقاءات نصف نهائي دوري السوبر للموسم الحالي 2022-2023.