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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. موبايل هونر جديد بـ6700 جنيه..ميزة من واتساب تهز عرش تيليجرام

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر ومواصفات Galaxy A34.. أفضل موبايلات سامسونج للفئة المتوسطة

 

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث إصدارات سلسلة جلاكسي A-series، ويأتي هاتف Galaxy A34 مجهز بمواصفات وكاميرات ممتازة ويعمل مع شبكات 5G.

 

ميزة جديدة من واتساب تهز عرش تيليجرام.. تعرف عليها

 

لا يزال واتساب WhatsApp، تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية، مع قاعدة مستخدمين كبيرة تتخطى الملياري مستخدم، ومع ذلك، فإذا قارنت ميزاته بالتطبيقات المنافسة الأخرى ستدرك أنه يفتقر إلى بعض المزايا المهمة.

 

 

يغني عن اللابتوب.. MatePad 11 2023 أحدث تابلت من هواوي

 

كشفت شركة هواوي الصينية، عن جهاز لوحي جديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد، والذي يتميز بالكثير من الميزات القوية إلى جانب التصميم الأنيق، وهو مناسب لأداء مهامك اليومية سواء كنت تقوم بتدوين الملاحظات أثناء المحاضرة، أو إنشاء عروض للعمل، أو حتى مشاهدة أفلام عالية الدقة.

 

 

بمواصفات رائعة.. موبايل جديد من هونر بـ 6700 جنيه

 

كشفت شركة هونر Honor الصينية، عن هاتفها الجديد المخصص للألعاب Honor Play 7T Pro، والذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة صديقة الشباب.

 

 

ماذا تعني ميزة مقاومة الماء IP بـ الهواتف الذكية؟.. اعرف كل حاجة عنها

 

تتمتع معظم الهواتف الذكية الحديثة بميزة مقاومة الماء والغبار، لاسيما تلك المصنعة خصيصا للمستخدمين العاملين في الأماكن الوعرة أو الرياضيين المحترفين، كما تتضمن بعض الهواتف الرائدة بما في ذلك iPhone 14 Pro و Galaxy S23 Ultra و Google Pixel 7 Pro، أيضا نوعا من معايير مقاومة الماء.

 

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