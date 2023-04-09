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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية تكشف الهدف الفوري لإرسال غواصة نووية أمريكية إلي الشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، إن قرار البحرية الأمريكية بإرسال غواصة تعمل بصواريخ موجهة تعمل بالطاقة النووية إلى الخليج العربي ، كان خطوة محسوبة، مشيرة إلى الولايات المتحدة أجرت خلال الأسبوع الماضي تقييما مستمرا للوضع فيما يتعلق بإيران وشبكتها من الميليشيات الشيعية في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن الهدف الفوري لإرسال غواصة تحمل حمولة 154 صاروخًا من طراز توماهوك كروز هو تعزيز الوجود البحري الأمريكي في الخليج من خلال إضافة قوة نيران كبيرة على عتبة إيران، لافته إلى أن ذلك يعتبر إشارة واضحة لطهران بأن الولايات المتحدة مستعدة للعمل من أجل حماية مصالحها في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن خطوة واشنطن لها أيضا بعد استراتيجي، وهو أن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن المحور الناشئ في المنطقة بين إيران وروسيا والصين والمملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة أن واشنطن اعتبرت اجتماع وزيري خارجية إيران والسعودية في بكين يوم الخميس ، والتصريحات بشأن تجديد العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات المشتركة ، انتصارا للصين على حسابها في المنطقة.

وأشارت إلى أن الصين استفادت من العداء الإيراني تجاه الولايات المتحدة واستمرار خيبة الأمل والغضب من جانب الرياض تجاه واشنطن والرئيس الأمريكي جو بايدن ، وخرجت إنجازًا كبيرًا من حزمة التوترات هذه.

وأضافت: "إن ثقة طهران المتزايدة بالنفس محسوسة في المنطقة بأسرها ، وغني عن البيان أن هذه التطورات لها تداعيات عميقة على إسرائيل ، التي شهدت تصاعدا ملحوظا في النشاط على حدودها الشمالية بما في ذلك أكبر وابل من الصواريخ من لبنان منذ عام 2006. يوم الخميس ، وإطلاق صواريخ من سوريا أيضا".

كما سلط التقرير الضوء على رسالة الرد العسكري الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ. وذكر التقرير أن "الهجمات الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة لم تكن رد فعل على الهجمات من لبنان وغزة ، بل كانت رسالة إلى إيران".

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