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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هذه الأبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة|هل أنت منهم؟

هذه الأبراج تنجح
هذه الأبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة

التوازن بين العمل والحب والحياة ضروري في عالم أحدث فيه التحديث والتطور اضطرابات هائلة في حياتنا اليومية ، مما أدى إلى تغيير واقعنا، المطاردة المستمرة للوظيفة المثالية ودفع الفواتير يترك الكثير منا يفقد وقتًا ممتعًا مع العائلة.
هناك بعض الأبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة، يمكنهم التكيف مع التعديلات في خططهم وجداولهم الزمنية وهم على استعداد لإجراء تغييرات للتأكد من أنه لا يزال بإمكانهم أداء واجباتهم في العمل والمنزل ، وأن يكونوا متاحين لشريكهم.

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هذه الأبراج الأربعة  تميل إلى تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم العاطفية


-برج الحمل
يشتهر برج الحمل بإيجاد توازن صحي بين حياتهم الشخصية والمهنية، لديهم دائمًا هواية ، سواء كانت الرقص أو التسوق أو الكتابة أو الرسم أو التصوير الفوتوغرافي أو جمع الطوابع البريدية القديمة، إنهم لا يتجاهلون أبدًا دعم رغباتهم وأهدافهم عند التوفيق بين واجبات العمل والأسرة، هذا البرج المندفع لديه أيضًا العزم على إنهاء كل شيء يبدأون به، إنهم يتفوقون في التوازن عندما يتعلق الأمر بحياتهم الرومانسية، يمكنهم تحقيق التوازن بين التضحيات والتنازلات التي يقدمونها في علاقتهم بسبب دافعهم لمهنة ناجحة وشريك لائق.
- برج الثور
يعرف برج الثور أن إعطاء الأولوية للعمل والأسرة ليس سوى عنصر واحد من عناصر التوازن الناجح بين العمل والحياة، إعطاء أهمية لرغبات المرء هو عنصر آخر من هذا، مع التصميم والاجتهاد ، ولأنهم رومانسيون للغاية  فإنهم يبحثون باستمرار عن مكان يمكنهم الاعتزاز به، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم لمنحهم الوقت بالإضافة إلى تقديم أفضل ما لديهم في العمل، بعد كل شيء يشتهي برج الثور النموذجي منزلًا فخمًا يمكنهم مشاركته مع عشيقهم ، حتى يتمكنوا من توفير الراحة والأمان.

  • برج السرطان
    يميل مواليد السرطان إلى إعطاء الأولوية لكل من حبهم وحياتهم المهنية لأنهم يدركون جيدًا أولوياتهم في الحياة، لن يفوت مواليد السرطان أبدًا التواجد معهم من أجل شريكهم ، وإذا سارت الأمور على ما يرام في العمل ، فلن يروا أي ضرر في أخذ قسط من الراحة ثم قضاء بعض الوقت الجيد مع رفيقهم، نظرًا لأن مواليد السرطان يضعون أهمية كبيرة على الحياة الأسرية ، فإنهم سينجحون بشكل طبيعي في مجالات أخرى إذا كانت لديهم علاقة قوية مع شريكهم، إنهم يتفوقون في تحديد أولويات مسؤولياتهم ، وقضاء وقتهم بحكمة ، ووضع الحدود لزيادة درجة التوازن بين العمل والحياة، يعتقد السرطان أن العقل النشط خالٍ من الإجهاد ، تمامًا كما أن كون المرء في حالة بدنية جيدة يبقي المرء نشيطًا.
    - برج العقرب
    بمهارة الموازنة بين عملهم وحياتهم العاطفية ، يمتلك برج العقرب خيارًا لما يجب إنجازه وكيفية القيام به في الحياة، إنهم لا يثقون بالآخرين بسهولة أو يقعون في الحب ، ولكن بمجرد أن يفعلوا ذلك ، فإنهم يتأكدون من أنه يمكنهم دعم شريكهم بكل طريقة، إنهم بارعون بشكل خاص في التوفيق بين حياتهم الشخصية والمهنية بسبب صفاتهم القيادية في جميع مساعيهم،  إنهم يفهمون أيضًا مدى أهمية الاعتناء بأنفسهم ، مما يجعلهم في النهاية أكثر كفاءة في مجالات حياتهم، إنهم لا يحبون تلقي النقد من أي شخص ، لذلك يتخذون كل الاحتياطات لتجنب إحباط أي شخص. 
التوازن الحب الأبراج برج الحمل برج الثور برج السرطان برج العقرب

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