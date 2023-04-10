نشرة المرأة والصحة| طبيب يكشف مفاجأة عن حساسية الجلد المنتشرة.. أبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يحدث سرطان المثانة عندما ينمو نمو الأنسجة غير الطبيعية في بطانة المثانة، أولئك الذين حصلوا على تشخيص مبكر يرون معدل بقاء بنسبة 80 في المائة ، وفقًا لمنظمة Action Bladder Cancer UK. ومع ذلك ، يتم تشخيص 25 في المائة من جميع الحالات في مرحلة لاحقة ، خاصة عند النساء، لا يؤدي سرطان المثانة دائمًا إلى ظهور العديد من الأعراض ، وهذا هو سبب تشخيص العديد من الأشخاص بعد فوات الأوان.

تتعرض البشرة و الشعر خلال شهر رمضان للعديد من المشاكل الصحية، وذلك نتيجة عدم تناول الكميات الكافية من المياه التي تؤثر على البشرة و تجعلها شاحبة و جافة.

التوازن بين العمل والحب والحياة ضروري في عالم أحدث فيه التحديث والتطور اضطرابات هائلة في حياتنا اليومية ، مما أدى إلى تغيير واقعنا، المطاردة المستمرة للوظيفة المثالية ودفع الفواتير يترك الكثير منا يفقد وقتًا ممتعًا مع العائلة.



هناك بعض الأبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة، يمكنهم التكيف مع التعديلات في خططهم وجداولهم الزمنية وهم على استعداد لإجراء تغييرات للتأكد من أنه لا يزال بإمكانهم أداء واجباتهم في العمل والمنزل ، وأن يكونوا متاحين لشريكهم.

حساسية الجلد من أبرز الأمراض الجلدية المنتشرة خلال هذه الأيام، بالأخص بعد الإصابة بـ أدور البرد التنفسية الموسمية.



قال الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم للأمراض الباطنية والصدرية، لاحظت من خلال عملي اليومي إنتشار طفح جلدي لدي البالغين والأطفال وبالتحديد في أخر ٣ أسابيع وأن هذا الطفح الجلدى جاء بعد التعافي المباشر من الأدوار الموسمية التنفسية سواءآ كان فيروسي أو بكتيري.

يصادف اليوم 10 إبريل عيد ميلاد الفنانة الأردنية صبا مبارك التي اتمت عامها الـ 47، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر.